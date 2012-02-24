زیباترین تصاویر نجومی هفته/ کنجکاوی کیهانی و آدم برفی زحل

به گزارش خبرگزاری مهر، در میان گزیده ای از زیباترین تصاویر نجومی این هفته از نگاه مجله نشنال جغرافی پرتاب راکت سبک وزن وگا، گودال کویپر و روبان آتشین اشاره کرد.

کنجکاوی کیهانی

این عکس که مجموعه ای از سحابی ها یا ابرهای بین ستاره ای گرد و غبار و گاز را در میان آسمان نشان می دهد حاصل کار یک رصدخانه خصوصی کوچک در فنلاند است.



در راس این عکس سحابی Cederblad 214 قرار گرفته که بخشی از یک توده ستاره ساز بزرگ با عنوان NGC 7822 است. در قسمت پایین، سحابی کوچکتری با عنوان Sharpless 170 دیده می شود.

پرتاب راکت سبک وزن

جدیدترین راکت سبک وزن اروپا با عنوان "وگا" از گویان فرانسه پرتاب شد. این موشک در اولین پرتاب خود 9 ماهواره را به داخل مدار حمل کرد که مهمترین آنها ماهواره ایتالیایی لارس است که ماموریت آن آزمایش تئوری نسبیت انیشتین است.

گودال کوییپر

به نظر می رسد که یک تخم مرغ نیمرو است که رنگهای آن جابجا شده است. به طوریکه ماده زرد آن به خارج پخش شده و ماده سفید آن در مرکز می درخشد. این تصویر جدید را کاوشگر مسنجر از یکی از گودالهای عطارد با عنوان "کوییپر" گرفته است.

پرتوهای رنگ زرد ثمره برخورد یک جرم آسمانی به سطح عطارد هستند که در اثر آن برخورد، این گودال ایجاد شده است. سایر رنگها احتمالا با ترکیبات شیمیایی مختلف سطح سیاره منطبق هستند.

آدم برفی زحل

این تصویر کاوشگر کاسینی قمرهای زحل را شبیه به یک آدم برفی نشان می دهد. اما درحقیقت، این اجرام، دو قمر زحل به نامهای تیتان (در پایین) و "رئا" (در بالا) هستند. تیتان، بزرگترین قمر زحل است که اتمسفری غلیظ و غنی از نیتروژن دارد که سطح آن را تاریک می کند.

نمایشی از نور در فیربنکس

این نورهای سبز در آسمان شب "فیربنکس" در آلاسکا خودنمایی می کنند. یک تیر درخشان که احتمالاً یک شهاب است از میان این نور سبز عبور می کند.

روبان آتشین

این روبان بلند از گرد و غبار سرد که "توده مولکولی ثور" نام دارد در این عکس با نور مرئی دیده می شود. این توده در فاصله 450 سال نوری از زمین قادر دارد. این تصویر را تلسکوپ "اپکس" در شیلی گرفته است.

ترک خورده!

سه ترک بزرگ روی سکوی یخی "آمری" در اقیانوس منجمد جنوبی با هم تقارن پیدا کرده اند. این تصویر را ماهواره Earth Observing-1 ناسا گرفته است. این ورقه یخی شرق قطب جنوب که به آهستگی به سوی اقیانوس در حرکت است.



