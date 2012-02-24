امنیت زائران ایرانی در کربلا تامین است/ انفجارها کاملا سیاسی است

جواد خانی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد حملات سنگین تروریستی در انفجارهای اخیر بغداد گفت: این اقدامات کاملا سیاسی بوده و به قصد ضربه زدن به دولت عراق است. البته در انفجارهای اخیر آسیبی به زائران ایرانی وارد نشده و زائران کربلای معلی در سلامت کامل و امنیت زیارت می کنند.

وی با بیان اینکه امنیت زائران با وجود گیتهای چند لایه امنیتی در کربلا تامین است افزود: هدف تروریستها زائران نیستند زیرا اگر زائران بودند ما در روز کاروانها و اتوبوسهای زیادی داریم که در بغداد ورود و خروج دارند و تروریستها امکان حمله به آنها را دارند.