چاوز برای خروج تومور سرطانی اش راهی هاوانا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هوگو چاوز" روز گذشته اعلام کرد که امروز جمعه برای انجام جراحی مجدد به منظور خروج تومور سرطانی اش به هاوانا پایتخت کوبا سفر می کند.

چاوز روز گذشته در نشستی با اعضای کابینه خود در کاراکاس که از تلویزیون و رادیو ونزوئلا پخش شد، اعلام کرد: چندین روز در کوبا می مانم و پس از این عمل جراحی زنده می مانم.

رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: به دلیل آنکه پزشکان در کوبا توده ای دو سانتی متری را در لگنم مشاهده کردند باید بار دیگر مورد عمل جراحی قرار گیرم و این عمل دوشنبه یا سه شنبه جاری در هاوانا انجام می شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا سال گذشته نیز دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان تومور سرطانی وی را خارج کردند.

بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است.