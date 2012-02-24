  1. بین الملل
  2. سایر
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۲

برای دومین بار؛

چاوز برای خروج تومور سرطانی اش راهی هاوانا شد

چاوز برای خروج تومور سرطانی اش راهی هاوانا شد

رئیس جمهوری ونزوئلا برای انجام جراحی مجدد به منظور خروج تومور سرطانی اش راهی هاوانا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، "هوگو چاوز" روز گذشته اعلام کرد که امروز جمعه برای انجام جراحی مجدد به منظور خروج تومور سرطانی اش به هاوانا پایتخت کوبا سفر می کند.

چاوز روز گذشته در نشستی با اعضای کابینه خود در کاراکاس که از تلویزیون و رادیو ونزوئلا پخش شد، اعلام کرد: چندین روز در کوبا می مانم و پس از این عمل جراحی زنده می مانم.

رئیس جمهوری ونزوئلا گفت: به دلیل آنکه پزشکان در کوبا توده ای دو سانتی متری را در لگنم مشاهده کردند باید بار دیگر مورد عمل جراحی قرار گیرم و این عمل دوشنبه یا سه شنبه جاری در هاوانا انجام می شود.

رئیس جمهوری ونزوئلا سال گذشته نیز دو بار مورد عمل جراحی قرار گرفت و پزشکان تومور سرطانی وی را خارج کردند.

بیماری چاوز پرسشهای زیادی را درباره آینده دولت ونزوئلا و نیز سرنوشت انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 این کشور به وجود آورده است.

کد مطلب 1542161

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها