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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۱

محمود چمنی:

همگان در برگزاری مطلوب انتخابات مسئولند

همگان در برگزاری مطلوب انتخابات مسئولند

تبریز - خبرگزاری مهر: فرماندار تبریز گفت: برگزاری مطلوب انتخابات یک تکلیف است و همگان باید در قبال آن احساس مسئولیت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار تبریز در جمع کارکنان این اداره با اشاره به اهمیت برگزاری انتخابات قانونمند و فعالیت 8 گانه کمیته های حوزه انتخابیه شهرستان تبریز، گفت: همه موظفیم در راستای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند گام برداریم و با تعامل، همدلی و بی طرفی کامل، امانتداران خوبی برای مردم ولایت مدار شهرستان تبریز باشیم.

وی افزود: فعالیت های کمیته های 8 گانه ستاد انتخابات مرکز حوزه انتخابیه شهرستان تاکنون رضایت بخش بوده است.

در این نشست فرماندار تبریز در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان یک تکلیف اساسی است که در قرآن مجید به یادآوری خاطره های بزرگ و رویدادهای مهم نیز تاکید شده که این کارعمل به تکلیف است.                    

وی با اشاره به فتنه ها و دسیسه های دشمنان در طول این 33 سال تصریح کرد: از زمان پیروزی انقلاب، دشمنان اسلام همواره سعی کرده اند با ترور فرهیختگان و دانشمندان نظام، خلاء در نظام مقدس جمهوری اسلامی به وجود آورند و چون در این امر موفق نشدند با جنگ تحمیلی، تحریم ها، انواع حیله ها و فتنه ها در صدد ضربه زدن به نظام و کم رنگ کردن ارزشها  برمی آیند که با هوشیاری مردم ناکام می ماند.

فرماندار تبریز در بخش دیگری ازسخنان خود عنوان کرد: بالاترین نعمت ها، نعمت حکومت اسلامی است که خداوند نصیبمان کرده است و امروز نیز شاهدیم که دنیا تشنه عدالت، مهر و محبت است، چنانچه چهار حکومت طاغوتی درطول یک سال برچیده شد.

وی در خاتمه اعلام کرد: امیدواریم شاهد انتخاباتی خوب ومطلوب همچون ادوارگذشته باشیم و البته  پیش روی راهی هستیم که ولی امرمسلمین جهان نشان دهنده آن است.

در ادامه این نشست، از 17 نفر از کارکنان نمونه فرمانداری قدردانی شد.

کد مطلب 1542162

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