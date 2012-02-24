کاربری 27 هکتار از اراضی مینودشت به صورت غیرمجاز تغییر یافت

عیسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در زمینه تغییر کاربری غیرمجاز 40 مورد اخطار داده شده است.

وی اظهار داشت: وصول عواید ناشی از اجاره اراضی دولتی به مساحت 21.672 هکتار به مبلغ 10 میلیون و 588 هزار ریال از دیگر اقدامات است.

وی عنوان کرد: وصول عواید ناشی از اجاره اراضی منابع ملی به مساحت 9.9011 هکتار به مبلغ 47 میلیون و 525 هزار و 280 ریال از دیگر کارهاست.

قربانی بیان داشت: طرح دعوی در بحث حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی دو مورد و آرا اخذ شده از محاکم قضایی شش مورد از دیگر اقدامات است.

مدیر جهاد کشاورزی مینودشت گفت: واگذاری اراضی زراعی هفت مورد به مساحت 10 هکتار، تعیین تکلیف اراضی کشت موقت 88 مورد به مساحت 132.437 هکتار، ارسال پرونده های قانون حفظ کاربری به تبصرات 14 مورد به مساحت 141 هکتار از دیگر موارد است.

وی نظارت بر اراضی دولتی و ملی و کاربری ها به تعداد 180 مورد به مساحت 190 هکتار را از دیگر اقدامات برشمرد.

مینودشت در شرق گلستان واقع شده است.