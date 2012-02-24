احتمال مشارکت ایرانیان مقیم آمریکا در پارس جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، موسی سوری در نشست خبری با اشاره به آغاز تولید زودهنگام گاز از 5 فاز پارس جنوبی تا سال آینده، گفت: در سال 91 پالایشگاه های جدید گاز و 3 سکوی دریایی فازهای 12، 15 تا 18 پارس جنوبی در مدار بهره برداری قرار می گیرد.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس درباره تکمیل عملیات حفاری بخش غیر مشترک لایه نفتی پارس جنوبی تا سال آینده، تصریح کرد: تاکنون قرارداد حفاری 2 حلقه چاه توصیفی به ارزش تقریبی 182 میلیون دلار در لایه نفتی پارس جنوبی انجام شده است و سال آینده با حفاری 6 حلقه چاه تولید نفت از این میدان نفت دریایی در خلیج فارس آغاز می شود.

این مقام مسئول از مذاکرات انجام شده برای اجاره 2 فروند کشتی FPSO سخن گفت و اظهار داشت: شرکت ملی نفت ایران با اختصاص 320 میلیون دلار برای خرید و خرید 2 فروند کشتی FPSO موافقت کرده است که به زودی مبلغ 100 میلیون دلار برای اجاره دکل دریایی خرید کشتی اختصاص می یابد.

وی با اشاره به احتمال مشارکت چین برای ساخت 2 فروند کشتی FPSO به منظور توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، تاکید کرد: برای تولید این میدان نفتی در خلیج فارس در بخش غیر مشترک تولید 35 هزار بشکه نفت در دستور کار قرار دارد.

سوری درباره راهکارهای تامین منابع مالی فازهای پارس جنوبی توضیح داد: برای اتمام تمامی فازهای باقیمانده میدان مشترک پارس جنوبی به 68 میلیارد دلار اعتبار نیاز است که با اختصاص 40 میلیارد دلار تا 2 سال آینده امکان تولید روزانه 800 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از این میدان مشترک فراهم می شود.

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس از هدفگذاری اختصاص 21 میلیارد دلار منابع جدید مالی برای سال 91 به منظور توسعه میدان گازی پارس جنوبی خبر داد و اظهارداشت: ارزش اقتصادی گاز و محصولات گازی فازهای پارس جنوبی پس از بهره بردای حدود 110 میلیارد دلار در سال برآورد می شود.

وی با اشاره به بومی سازی 43 کالای استراتژیک مورد استفاده در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی، گفت: با وجود تحریم های بین المللی، اما هم اکنون روند جذب اعتبارات و تامین کالا و تجهیزات در این میدان مشترک گازی مطلوب ارزیابی می شود.

آخرین وضعیت مذاکرات 5 میلیارد دلاری گازی ایران و چین

سوری در ادامه در خصوص سیاست وزارت نفت برای برخورد با تاخیر شرکت چینی در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی، اعلام کرد: اخیرا مذاکرات جدیدی بین شرکت ملی نفت ایران و این شرکت چینی به منظور تسریع در توسعه فاز 11 پارس جنوبی انجام شده است.

وی با اشاره به ادامه مذاکرات ایران و چین به منظور توسعه فاز 11 پارس جنوبی در تهران، تاکید کرد: در حال حاضر نتایج مذاکرات بین دو طرف برای تسریع در اجرای این قرارداد 5 میلیارد دلاری نهایی نشده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه حضور چین در طرح توسعه فازهای پارس جنوبی مزایایی به همراه دارد، اعلام کرد: قطعا افزایش تولید گاز از پارس جنوبی منجر به افزایش قدرت چانه زنی کشور در مبادلات بین المللی، اقتصادی و حتی سیاسی خواهد بود.

ذخیره سازی روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز در میادین نفت

مدیر عامل شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به افزایش ظرفیت تولید گاز ایران، از میدان مشترک پارس جنوبی به 292 میلیون متر مکعب در روز، گفت: در حال حاضر به طور متوسط روزانه 30 میلیون متر مکعب گاز فازهای پارس جنوبی در مخازن نفت کشور ذخیره سازی می شود.

سوری درباره راه اندازی تمامی چاه های فاز 9 و 10 پارس جنوبی تصریح کرد: در حال حاضر به طور میانگین روزانه 56 تا 59 میلیون متر مکعب گاز ترش از چاه های فاز 9 و 10 پارس جنوبی استخراج می شود.

وی با یادآوری افزایش 3 برابری تولید گاز در چاه های فاز 9 و 10 پارس جنوبی، تصریح کرد: پیش بینی می شود تا سال آینده حدود 50 میلیون متر مکعب گاز از محل چاه های فاز 6 تا 8 پارس جنوبی در مخازن نفتی کشور تزریق و ذخیره سازی شود.

این مقام مسئول خواستار افزایش نرخ سود اوراق مشارکت فازهای پارس جنوبی بین 30 تا 35 درصد شد و تاکید کرد: در حال حاضر ایرانیان مقیم آمریکا حدود 700 میلیارد دلار سرمایه در اختیار دارند که در صورتی که فقط 40 میلیارد دلار از این اعتبارات در پارس جنوبی هزینه شود، کل میدان به طور کامل توسعه می یابد.