انتخابات مجلس نهم مقطع حساس و بزرگ تاریخی برای کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیانی پنجشنبه شب در گردهمایی شوراهای بسیج دانشجویی دانشگاههای استان هرمزگان با بیان اینکه امنیت ملی هرکشوری در سایه قدرت ملی آن کشور تعریف می شود، بیان داشت: در ساختار سیاسی کشورمان شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین ساختار محسوب می شود که از اختیارات گسترده ای هم برخوردار است اما در اسلام کلیدواژه ای بالاتر از امنیت نیز وجود دارد که آن سعادت است.

وی با اشاره به مولفه های قدرت ملی، عنوان کرد: قدرت علمی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، جمعیت و جغرافیایی از مولفه های قدرت و امنیت ملی در هر کشوری محسوب می شوند که هرکدام از این مولفه ها در هر کشوری متناسب با شرایط آن متفاوت است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی در ادامه به وضعیت خوب جمعیتی در ایران اشاره کرد و افزود: در حالی که جمعیت قاره اروپا هم اکنون به لحاظ کمیت و کیفیت به مخاطره افتاده است اما مولفه جمعیت در ایران به غیر از کمیت مطلوب از کیفیت خوبی هم برخوردار است به گونه ای که کیفیت جمعیت ایران با هیچ کدام از کشورهای دنیا قابل قیاس نیست و جمعیت ایران از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

قدیانی با اشاره به تفاوت قدرت ملی و اقتدار ملی، اظهار داشت: اگر کشوری به مولفه های قدرت ملی درست و به موقع عمل کند به اقتدار ملی خواهد رسید که در آن صورت می تواند در نظام بین الملل تاثیرگذاری کند.

وی استفاده از نقاط عطف تاریخی را برای رسیدن به اقتدار ملی بسیار مهم دانست و تصریح کرد: به عنوان مثال کشوری همچون آمریکا توانست از نقطه عطف جنگ جهانی دوم به خوبی استفاده کند و کشوری تاثیرگذار در نظام بین الملل شد و فروپاشی شوروی سابق را می توان یکی دیگر از نقاط عطفی نامید که می توان از آن برای رسیدن به اقتدار ملی استفاده کرد.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی ادامه داد: آمریکا سعی کرد از فروپاشی شوروی استفاده کرده و با تشکیل دهکده جهانی خود را به عنوان کدخدای این دهکده معرفی کند و لیبرال دموکراسی را به عنوان تنها اندیشه ای که می تواند بشریت را به سعادت برساند معرفی کرد.

قدیانی انقلاب اسلامی ایران را یکی از نقاط عطف تاریخی عنوان کرد و اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران هم یکی از نقاط عطفی بود پس از آن نظامی روی کار آمد که هیچ کدام از قدرتهای شرق و غرب را قبول نداشت و امروز پس از فروپاشی قدرت شرق، نظام غرب را به چالشی جدی کشیده است.

وی با اشاره به مقابله آمریکا با اسلام، بیان داشت: کشور آمریکا هم اکنون در شرایطی قرار گرفته که تمامی مولفه های قدرت ملی آن یعنی مولفه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در حال فروپاشی است و به همین علت به مقابله جدی با اندیشه ای که آن کشور را به چالش کشیده پرداخته است.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی با اشاره به تلاشهای آمریکا برای به دست گرفتن اقتصاد منطقه خاورمیانه، عنوان کرد: برای اجرای این نقشه آمریکا، جنگ 33 روزه رژیم صهیونیستی علیه لبنان آغاز شد که بسیاری آن را مینیاتوری از مقابله ایران و آمریکا نامگذاری کردند که در این جنگ و همچنین پس از آن در جنگ 22 روزه رژیمی که آمریکا از آن حمایت می کرد شکست خورد.

قدیانی اضافه کرد: هم اکنون هیمنه آمریکا در زمینه های اقتصاد و نظامی گری در دنیا از بین رفته و در بخش تئوریک و حقوق بشر نیز آنها شکست خورده اند و امروز یکی از نقاط عطف تاریخ است که ما باید به بهترین شکل ممکن از آن استفاده کنیم.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت گسترده مردم در انتخابات دوره نهم مجلس، عنوان کرد: فتنه 88 یکی از برکات بزرگ برای نظام جمهوری اسلامی ایران بود که در آن عمق نفاقی که درون دستگاههای کشور پنهان شده بود نمایان شد و عیار جمهوری اسلامی ایران پس از فتنه 88 در دنیا بالاتر رفت چون مردم دنیا به این باور رسیدند که نظام جمهوری اسلامی می تواند پایدار بماند.

رئیس سازمان بسیج دانشجویی افزود: هم اکنون در شرایطی قرار داریم که یکی از پایه های قدرت ملی کشورمان یعنی حضور سیاسی مردم با مشارکت گسترده در انتخابات تثبیت خواهد شد و دشمنان در حال تلاش هستند که این مشارکت گسترده رقم نخورد.

قدیانی تصریح کرد: انتخابات مجلس نهم یک پیچ بزرگ تاریخی برای کشور محسوب می شود که ما وظیفه داریم با بصیریت و آگاهی مردم را ترغیب کنیم تا در انتخابات شرکت کنند.

وی گفت: انتخابات مجلس شورای اسلامی برای نظام جمهوری اسلامی اقتدار آور است چون با مشارکت حداکثری مردم مقبولیت نظام جمهوری اسلامی در دنیا تثبیت خواهد شد.