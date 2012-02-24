حضور منافقین درعراق غیرقانونی است/ گروهک با خروج از اشرف متلاشی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "سمیره الموسوی" عضو کمیسون حقوق بشر مجلس عراق گفت: فشارهای مضاعفی از سوی سازمان ملل برای ادامه حضور اعضای گروهک منافقین در خاک عراق وجود دارد.

وی با اشاره به برخورد انسانی عراق با موضوع منافقین افزود: حضور گروهک منافقین در عراق غیر قانونی است و انتقال آنها به مناطق دیگر تا زمان اخراج آنها به کشورهای دیگر موقتی است. برخی کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین مایل به پذیرش اعضای این گروهک هستند.

از سوی دیگر "عادل المانع" تحلیلگر و نویسنده عراقی گفت: گروهک منافقین به مدت سی سال خود را مالک اردوگاه اشرف می دانستند و خروج آنها از این اردوگاه صلابت دولت عراق را می رساند و نشان می دهد که این گروهک دیگرحامی در عراق ندارد .

وی افزود: انتقال گروهک منافقین به اردوگاهی در نزدیکی بغداد نشانه ضعف و فروپاشی این گروهک و مقدمه اخراج آنها از عراق است و موضوع محاکمه اعضای این گروهک پس از پایان مرحله انتقال آنها به بغداد گشوده خواهد شد.

المانع تاکید کرد: موضوع دیگری که در این رابطه این است که انتقال اعضای این گروهک به مکان جدید در نزدیکی فرودگاه بغداد سبب کنترل تحرکات آنها از سوی نیروهای عراقی می شود.

وی با اشاره به به کارگیری این گروهک از سوی رژیم صدام برای سرکوب قیام مردم عراق بیان کرد: انتقال اعضای گروهک منافقین به بغداد مقدمه ای برای اخراج آنها از عراق است که هدف اصلی دولت و مردم عراق می باشد.

شایان ذکر است گروهک تروریستی منافقین علاوه بر اقدامات تروریستی علیه ملت ایران در همکاری با رژیم دیکتاتوری بعث سابق و القاعده جنایتهای فراوانی نیز علیه ملت عراق مرتکب شد.