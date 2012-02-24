اکران نوروزی "تهران 1500" ضروری است

بهرام عظیمی؛ کارگردان انیمیشن بلند "تهران 1500" ضمن بیان این مطلب در انتقاد به عدم مشخص نبودن اکران این فیلم در نوروز در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در لیست فیلم های احتمالی که قرار است برای اکران نمایش داده شود آثار داستانی پر قدرتی است که تهیه کننده های با نفوذی هم پشت آنها قرار دارد. اما معتقدم که اکران فیلم تهران 1500 می تواند در جهت ایجاد تنوع در فیلم های اکران نوروز موثر باشد.

وی در ادامه افزود: البته ناگفته نماند که اکران این فیلم در تابستان به نفع مجموع تولید تهران 1500 است اما من به عنوان کارگردان این فیلم معتقدم که حق مسلم مخاطب ایرانی است که بعد از 54 سال از تاریخ ورود این هنر صنعت به ایران در یک عیدانه شاهد فیلم بلند انیمیشن باشد.

کارگردان انیمیشن "تهران 1500" در ادامه صحبت های خود با اشاره به تغییرات ایجاد شده در این فیلم گفت: با توجه به شش اکرانی که در پنج سینما در ایام جشنواره فیلم فجر و همچنین برج میلاد داشتیم و بازخوردها را دیدیم به این نتیجه رسیدم که بخش هایی از این فیلم باید کوتاه شود.

وی افزود: از همین رو ریتم فیلم سریعتر شد و بخش هایی از فیلم که جذاب نبود نیز حذف شد در واقع هر آنچه تغییر در موسیقی و تدوین ایجاد کردیم در جهت جذاب شدن فیلم بود.

عظیمی در ادامه افزود: سه جلسه متوالی با فردین خلعتبری آهنگساز و بهروز شهامت صداگذار فیلم داشتیم و طی مشورت های بسیار روی صدا و موسیقی فیلم بیشتر کار کردیم و برخی حذف و اضافه ها در این دو بخش انجام شد.

این انیماتور در ادامه صحبت های خود به حجم بالای موسیقی در این فیلم اشاره کرد و افزود: یکی از ویژگی ها و البته جذاییت های موجود در این فیلم وجود موسیقی خوب بود. "تهران 1500 " شصت دقیقه موسیقی داشت و این بخش می توانست در بخش مسابقه قرار گیرد و یکی از اعتراض های من به عدم وجود این فیلم در بخش مسابقه همین قدرت رقابت بود.

وی درپایان افزود: بالا بردن کیفیت فیلم از هر جهت از مهمترین اهداف تیم تولید "تهران 1500" است از همین رو بنا داریم هرآنچه که در جهت خوب دیده شدن فیلم و موفقیت آن در اکران کمک می کند به کار بگیریم.