به گزارش خبرنگار مهر، موسسه انتشارات امیرکبیر نمایشنامه «رقص مرگ» نوشته یوهان اوگوست استریندبرگ را با ترجمه پرویز همتی بروجنی روانه بازار کتاب کرد.
«رقص مرگ» در میان آثار نمایشی استریندبرگ از جایگاه ادبی بالایی برخوردار است و دغدغههای ذهنی و برداشت وی از مرگ و جهان پس از آن و نیز عشق و نفرت را با بیانی طنزگونه و در عین حال کوبنده و هولناک روایت میکند.
او در این اثر از نمادهایی چون نوشیدن خون برای نمایش استحاله انسانها و نیز شیوه ارائه اکسپرسیونیستی رویدادها یا وقوع فاجعه در گویش قهرمانان در نمایش بهره برده است.
استریندبرگ نگارش این نمایشنامه را در سال 1900 میلادی آغاز کرد و نخستین اجرای آن نیز در سال 1905 در آلمان به اجرا در آمد. این نمایشنامه به تدریج در دهه چهارم قرن بیستم بیشترین اجراها در میان نمایشنامههای استریندبرگ به خود در سوئد و سراسر جهان اختصاص داد.
این نمایشنامهنویس در کنارهنریک ایبسن، سورن کیرکگارد و هانس کریستین آندرسن از مهمترین و تأثیرگذارترین نویسندگان اسکاندیناوی بهشمار میرفت و یکی از بنیانگذاران تئاتر مدرن شمرده میشود که در وطنش به شکسپیر سوئد معروف بود و استاد مسلم اکسپرسیونیسم در تئاتر به شمار میرفت.
این نمایشنامه در شمارگان هزار نسخه و با قیمت 2800 تومان از سوی موسسه انتشارات امیرکبیر منتشر شده است.
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