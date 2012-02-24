افزایش ساعت کاری شهرداری تبریز در آستانه سال نو

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین در جمع شهرداران مناطق 10 گانه با اعلام این مطلب افزود: در راستای تکریم ارباب رجوع و به منظور ارائه خدمات مضاعف به شهروندان ، پرسنل تلاشگر شهرداری تبریز با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال تا 28 اسفند ماه از ساعت 7:30 صبح الی 18 بعد از ظهر بصورت یکسره آماده ارائه خدمات به شهروندان عزیز می باشند .

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه جلب و کسب رضایتمندی عمومی در قبال عملکرد شهرداری تبریز را در گرو خدمات‌رسانی مطلوب و صحیح به شهروندان است تاکید کرد: خدمات شهرداری و نیز طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی خدماتی این مجموعه بدون توجه به اصل رضایتمندی مردم امکان توفیق و ماندگاری ندارند و مدیران و پرسنل شهرداری باید تمامی اقدامات و کارهای خود را در راستای تلاش برای جلب رضایت مردم قرار دهند.

نوین همچنین با اعلام اینکه شهرداری تبریز در چند سال توانسته اعتماد شهروندان رانسبت به عملکرد شهرداری به خود جذب کند، افزود خوشبختانه امروز در مجموعه شهری ارتباط خوبی میان شهر ، شهروندان و مدیریت شهری برقرار شده و در این راستا روز به روز تعلق خاطر شهروندان به شهر و محله خود بیشتر می شود و در واقع اعتماد سازی به وجود آمده است .

وی در ادامه سخنان خود همچنین وظیفه مدیریت شهری را خدمت به همه شهروندان اعلام و تاکید کرد: شهرداری‌ها همواره به عنوان یک نهاد غیر دولتی با استفاده از منابع مردمی در زمینه ارائه خدمات بهتر به شهروندان و حل مشکلات شهر تلاش می‌کنند.

شهردار تبریز در ادامه سخنان خود شهرداری را امین مردم و مردم را یاوران شهرداری اعلام و تاکید کرد: اگر به اذعان بسیاری در سایه تلاش‌های شهرداری تبریز، تحولی در چهره شهر و نشانه‌هایی از رشد و توسعه دیده می‌شود، مرهون مشارکت و همکاری شهروندان با شهرداری است.

نوین، خدمت صادقانه به مردم را رسالت ذاتی شهرداری برشمرد و خاطرنشان کرد: شهرداری تبریز به عنوان خدماتی‌ترین دستگاه اجرایی باید با تنظیم برنامه‌ها ، اهداف و سیاست‌های خود ، پاسخگوی نیازها و مطالبات مردم باشد و در این راه با اولویت بندی ضرورت‌های خدماتی و عمرانی ، در راستای رفع مشکلات شهر و شهروندان گام بردارد.



وی در پایان سخنان خود از شهروندان درخواست کرد که همچون گذشته شهرداری را در اجرا و اتمام پروژه ها یاری و همراهی کنند.