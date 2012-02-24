به گزارش خبرنگار مهر،مصطفی محمدنجار وزیر کشور در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به حضور چشمگیر مردم سالاری دینی در عرصه مدیریت جهانی و تأثیرات چشمگیر ان بر سایر ملت ها حتی آمریکا و اروپا گفت: آنها نمی توانند این مسائل را تحمل کنند و به همین دلیل همه توجهات برای نابودی انقلاب ایران انجام می دهند و چون تلاششان به نتیجه نمی رسد در حالیکه داعیه مبارزه با تروریسم دارند دانشمندان کشورمان را ترور می کنند.

وی ادامه داد: در حالیکه جهان شائبه برخورد با خشونت را دارد تحریم های غیرقانونی ادامه دارد و جنایت های یمن و سایر کشورها بر منفعت طلبی آمریکا گواه می دهد.

محمدنجار تصریح کرد: طراحی سناریوی تبلیغاتی و راه اندازی جنگ روانی برای ناکارآمد جلوه دادن دولت و نظام غبارآلود کردن فضا و نابود کردن دانشمندان در دستور کار نظام سلطه گر است اما پاسخ دندان شکن مردم ما مانند حضور باشکوه در تظاهرات 22 بهمن شکوه آمریکا را در برابر مردم دنیا کاسته و آمریکا ناچار به عقب نشینی سنگر به سنگر است.

وزیر کشور به امنیت و احساس امنیت در جای جای کشور اشاره کرد و افزود: رشد و توسعه و پیشرفت کشور نیازمند بستر امنیتی است که این مهم با تلاش شبانه روزی جامعه امنیت کشور، شورای استان ها و شهرستان و .... به نحوه شایسته انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره انتخابات گفت: مردم در انتخابات که دشمن بعد از 22 بهمن به آن چشم دوخته با حضور حماسی و فراگیرتر از گذشته مشت محکمی بر دهان دشمن خواهند کوبید و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند همواره حضور مردم در صحنه مصونیت بخش خواهد بود.

وزیر کشور ادامه داد: کشور ما تجربه غنی 29 دوره برگزاری انتخابات حتی در بدترین شرایط در حملات رژیم بعثی و حضور منافقین را داشته است، حضور مردم پای صندوق های رأی حتی در زیر بمباران نشان داده که ما برگزار کننده بهترین انتخابات ها بوده ایم در حالیکه در کشورهای غربی با داعیه دموکراسی حضور مردم در انتخابات همیشه 20 تا 30 درصد بوده است.

وی به برگزاری 4 دوره انتخابات در طول دولت نهم اشاره کرد و گفت: حضور مردم در این انتخابات همیشه حداکثری بوده تا جایی که در هشتمین دوره انتخابات مجلس 4.1 در چهارمین دوره انتخابات خبرگان رهبری 14.6 سومین دوره شوراها 14.8 و دهمین دوره ریاست جمهوری 23.5 افزایش حضور در انتخابات داشته ایم.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: انتخابات مجلس با توجه به جایگاه رفیع قوه مقننه و اینکه مجلس محل تجلی اراده و رأی مردم است از ویژگی های بالایی برخوردار است و به همین دلیل وزارت کشور از مدت ها قبل همه تدارکات را برای برگزاری انتخابات باشکوه اندیشیده است.

به گفته وی از سوم خردادماه سال 90 برنامه های انتخاباتی آغاز شد و ستاد انتخابات و ستادهای استانی تشکیل و فعال شدند و دستور ثبت نام و شروع انتخابات از سوم دیماه 1390 به مدت 7 روز مطابق با قانون انتخابات صادر شد. 850 نفر در برگزاری انتخابات مجلس مشارکت دارند که در واقع این یک مانور ملی است که مردم نه تنها در انتخابات بلکه در برگزاری انتخابات نیز سهیم هستند.

محمدنجار تصریح کرد: برگزاری انتخاباتی قانونی و سالم با حضور گسترده مردم و اینکه میزان رأی ملت است چیزی است که در دستور کار استانداری، وزارت کشور، هیئت های اجرایی و سایر ارگان های زیرمجموعه قرار دارد. وزارت کشور با استفاده از تجربیات گذشته و عقبه فراینده انتخابات برنامه ویژه ای را طرح ریزی کرده که شکل عملیاتی به خود گرفته است.

وی به برخی از برجستگی های این دوره انتخابات اشاره کرد و افزود: طراحی سیستم جامع رایانه ای با سیستم عامل موجی و مکانیزه کردن 25 فرایند انتخابات در 207 حوزه اصلی و 779 حوزه فرعی، 47 هزار شعبه رأی و 120 میلیون رکورد اطلاعاتی، افزایش سرعت و دقت و کاهش هزینه انسانی را به همراه دارد.

نجار همچنین تصریح کرد: 16 فرایند از 25 فرایند پیش بینی شده اجرایی شده است و در مرحله ثبت نام نیز راحت ترین و متقن ترین ثبت نام را داشته ایم. به محض ثبت نام پرونده های الکترونیکی تشکیل و اطلاعات در ستاد انتخابات قابل رویت بود و در کمترین زمان در اختیار مراجع 4 گانه قرار گرفت.

وی ادامه داد: از ثبت نام کسانیکه فاقد شرایط قانونی بودند ممانعت به عمل می آمد که در زمان و سرعت بخشی تأثیر بسزائی داشت همچنین سیستم جامع با تصویر اسناد هویتی مانع هرگونه خطا اعم از رأی دادن تکراری و رأی دادن به جای کسی می شود.

به گفته نجار برگزاری انتخابات صد در صد رایانه ای در 14 حوزه و استان نیز به صورت پایلوت انجام می شود که نطقه عطفی در جمهوری اسلامی است.

وی اضافه کرد: در هر شعبه 3 دستگاه پیش بینی شده که کار احراز هویت و نظارت بر احراز هویت و اخذ رأی را انجام می دهد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: در مرحله ثبت نام 5 هزار و 405 نفر در چارچوب قانون آمادگی خود را اعلام کردند که البته تعدادی از این افراد در مراحل اولیه ثبت نام و مراحل بعدی انصراف دادند در میان ثبت نام شدگان افرادی از همه سلایق وجود دارد و مشارکت بر ثبت نام علیرغم تبصره 2 ماده 28 و ارتقای سطح تحصیلی با رشد قابل ملاحظه ای همراه بوده است.

وی افزود: روند صلاحیت ها نیز نسبت به دور هشتم انتخابات مجلس افزایش داشته و 70 درصد از نامزدها تعیین صلاحیت شدند که از همه سلائق و گروه ها بودند. به عبارتی برای کسب هرکرسی مجلس نزدیک به 12 نامزد رقابت می کنند.

وزیر کشور از همکاری شورای نگهبان و وزارت کشور که شاهد فصل خوبی از فعالیت ها در چارچوب قانون بوده اند، تشکر کرد.

وی همچنین از همکاران در ستاد انتخابات استانداران، فرمانداران و بخش داران که با تلاش مداوم و بی وقفه کار برگزاری انتخابات را تسهیل می کنند قدردانی کرد و ادامه داد: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، کسانیکه صلاحیت آنان تأیید نشده، صلاحیت احراز سایر مشاغل را دارند.

وزیر کشور تأکید کرد: دشمن پس از شکست پی در پی در رویارویی با ایران در راهپیمایی 22 بهمن همه تلاش خود را در جهت سرد کردن انتخابات خواهد کرد. دشمنان قسم خورده در کمین نشسته اند تا با تهدید و ایجاد شک از حضور مردم بکاهند که صدها شبکه ماهواره و سایت هایی مانند facebook , twitter که کار تضعیف روحیه مردم را دارند تأییدی بر این مدعا هستند که البته پرواضح است این خیال پوچ است و مردم در ادامه حماسه 22 بهمن توطئه ها را خنثی و بار دیگر به صورت دشمنان سیلی خواهند نواخت.

وی تصریح کرد: به عنوان خادمین مردم در وزارت کشور اطمینان می دهیم که در ستاد انتخابات و همه حوزه ها خود را مجری قانون و حافظ رأی مردم می دانیم و تردیدی نداریم که مردم یک بار دیگر با حضور حداکثر در کمال وحدت و با انسجام تصویر ماندگار از وفاق و همبستگی ملی را به نمایش خواهند گذاشت و بار دیگر آمریکا، انگلیس، اسرائیل و ایادی داخلی آنها همانطور که ما اعلام کردند هیچ غلطی نمی توانند بکنند.

وزیر کشور اعلام کرد: همکاران من در روز جمعه 12 اسفندماه با آغوش باز منتظر حضور مردم در پای صندوق و خلق حماسه دیگری هستند.

وی همچنین از نامزدهای انتخاباتی نیز تقاضا کرد که از دیروز که وارد عرصه تبلیغات شدند و این تبلیغات تا پنج شنبه 11 اسفندماه ادامه خواهد داشت منطبق با قانون عمل کنند، از تهمت زدن، دادن وعده غیر ممکن، ملتهب کردن فضا و سایرکارهای غیر قانونی جدا اجتناب کرده و با اعتماد به قانون و رأی مردم تقوی را سرلوحه برنامه های خود قرار دهند.