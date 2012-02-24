حسین شمس در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب در خصوص دیدار تیم‌های فوتسال گیتی پسند اصفهان و شهید منصوری قرچک گفت: این بازی از نظر فنی در سطح بالایی برگزار شد آنهم در شرایطی که اشتباهات داوری کاملا به ضرر ما بود. متاسفانه داور سوت‌هایی زد که تماما به ضرر ما بود، نمونه‌اش اخراج شمسایی بود که به اشتباه کارت زرد دوم را گرفت و از ادامه بازی بازماند.

"برتری ما مقابل شهید منصوری قرچک به حدی بود که اشتباهات داوری نیز تاثیر بر روند بازی نگذاشت"، شمس با بیان این جمله افزود: تفاضل گلی که بین ما و تیم شهید منصوری قرچک وجود دارد، قابل جبران است و فکر می‌کنم در همین هفته صدر جدول را از تیم شهید منصوری خواهیم گرفت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تیم شهید منصوری در هفته بیست و ششم و پایانی لیگ برتر فوتسال یک بازی سخت و دشوار مقابل تیم فولادماهان اصفهان پیش رو دارد. من ایمان دارم که آقایان ساکت و ریخته گران تیم‌شان را با تمام توان به مصاف شهید منصوری می‌فرستند و این اجازه را نمی‌دهند که انگ تبانی به باشگاه فولادماهان چسبیده شود. آنها قطعا در هفته آخر تیم منصوری را شکست خواهند داد.

شمس در خصوص شادی‌اش در جریان دیدار گیتی پسند اصفهان - شهید منصوری قرچک، گفت: کارخانه صنایع گیتی پسند اصفهان پنج هزار کارگر دارد که با پیروزی‌های ما شاد و با باخت‌های ما ناراحت می‌شوند. من روز پنجشنبه برای آنها، برای مردم اصفهان و آنهایی که تیم گیتی پسند را دوست دارند، خوشحال بودم. من در تیم گیتی پسند کاره‌ای نیستم و مسئول آکادمی فوتسال باشگاه هستم اما با این وجود از پیروزی تیم بسیار خوشحال بودم.

رئیس آکادمی فوتسال باشگاه گیتی پسند اصفهان از لیاقت این تیم برای قهرمانی در لیگ برتر فوتسال گفت و افزود: تیم ما سال گذشته هم می‌توانست قهرمان شود اما شهید منصوری به این عنوان رسید و به مسابقات قهرمانی آسیا رفت. متاسفانه این تیم با عملکرد ضعیفی که داشت باعث شد تا ژاپنی‌ها قهرمان شده و پررو شوند! قطعا در صورت قهرمانی تیم گیتی پسند، سال آینده با تمام قدرت به مسابقات قهرمانی آسیا در کویت خواهیم رفت و جام قهرمانی را به ایران برمی‌گردانیم.

تیم گیتی پسند اصفهان با برتری پرگل مقابل شهید منصوری قرچک فاصله خود با صدرنشین لیگ برتر فوتسال را به حداقل رساند.