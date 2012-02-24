اسامی نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در مازندران مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد دامادی و منصور علی زارعی در حوزه انتخابیه ساری، علی اکبر ناصری زاده و عابدین مومنی در حوزه انتخابیه بابل، مقداد نجف نژاد در حوزه انتخابیه بابلسر، احمد علی مقیمی در حوزه انتخابیه بهشهر و نکا و گلوگاه و غلامرضا مشایخی در حوزه انتخابیه تنکابن و رامسر برگزیده شدند.



در حوزه انتخابیه نورو محمود آباد عبدالوحید فیاضی، در حوزه انتخابیه نوشهر و چالوس عبدالغفار آل حبیب، در حوزه انتخابیه قائم شهر و سواد کوه و جویبار، سید علی ادیانی راد و قربان علی نعمت زاده قرا معرفی شدند.



شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان به منظور حفظ وحدت اصولگرایان و ایجاد زمینه مشارکت گسترده رقابت مطلوب در حوزه انتخابیه آمل نامزدی را معرفی می کند.

مازندران دارای 9 حوزه انتخابیه بوده که 12 اسفند 90، 12 منتخب مردم را روانه خانه ملت می کند.