علیرضا اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موارد صورت گرفته کم فروشی از سوی شرکتهای اینترنتی که منجر به توقف فعالیت این شرکتها شده است، اظهار داشت: حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت حوزه ای تخصصی است و بسیاری از کاربران شاید تخصص لازم را در این بخش نداشته باشند به همین دلیل بارها به کاربران تاکید کرده ایم زمانیکه سرویسی را خریداری می کنند حتما آن را تحویل بگیرند و سرعت اینترنت خود را اندازه گیری کنند.

وی با اشاره به نرم افزارهای قابل استفاده برای سنجش سرعت اینترنت که باید از سوی کاربران مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: در صورتیکه کاربران نسبت به سرویس دریافتی خود و میزان سرعت خریداری شده شکایتی داشته باشند ابتدا موضوع را با اپراتور سرویس دهنده مطرح کرده و در صورتی که اپراتور پاسخ مشترک را در چارچوب قرارداد ندهد مشترک می تواند موضوع را در قالب شکایت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح تا رگولاتوری آن را پیگیری کند.

اصغریان با بیان اینکه چنانچه پهنای باند خریداری و فروخته شده با هم تناسب نداشت، فعالیت اپراتور به حالت تعلیق در می آید اضافه کرد: تاکنون چندین مورد از شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای PAP فعالیتشان به این دلیل متوقف شده است تا پهنای باند مدنظر را افزایش و مجددا به آنها اجازه فروش خدمات داده شد.

وی با تاکید براینکه تمامی استانهای کشور از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از لحاظ عرضه سرویس های اینترنتی مانیتور می شوند، گفت: هم اکنون ارتباط شرکتهایی که فعالیتشان متوقف شده بود برقرار شده است و این شرکتها حق فروش خدمات را دارند.

مدیرکل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات رگولاتوری با اشاره به موارد و شرایط مندرج در پروانه فعالیت شرکتهای اینترنتی خاطرنشان کرد: این شرکتها موطفند براساس قرارداد منعقده با کاربران - SLA - خسارت ناشی از کم فرشی پهنای باند را به کاربران پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه شرکتهای اینترنتی که فعالیتشان به دلیل کم فروشی پهنای باند متوقف شده است نسبت به ارتقای پهنای باند اقدام نکنند تا بحث لغو و تعلیق پروانه، اعمال مقررات خواهیم کرد.

اصغریان گفت: کاربران باید دقت کنند که چه سرویسی را از شرکتهای ارائه کننده دریافت می کنند و با آگاهی کامل از قرارداد سطح خدمات می توانند نسبت به مطالبه خسارت خود اقدام کنند در همین حال کاربران سعی کنند مقداری دانش خود را در حوزه اینترنت بالا ببرند چرا که این سرویسی است که مجبورند از آن استفاده کنند.