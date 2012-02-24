برخورد با رانندگان پرخطر در ایام نوروز/ نظارت ویژه بر جاده مشهد

سرهنگ علیرضا همیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات نوروزی برای تسهیل سفر مسافران گفت: با توجه به اینکه سه راه اصلی مشهد، هراز و فیروزکوه تحت پوشش این فرماندهی قرار دارد پیش بینی سفر روزانه صدها هزار نفر را در ایام نوروز پیش بینی می کنیم. اساس کار ما در نوروز امسال دعوت به رعایت مقررات و همکاری با پلیس است. هرگاه توانسته ایم با اقدامات فرهنگی رانندگان را به رعایت قانون متقاعد کنیم شاهد کاهش تلفات رانندگی بودیم.

وی ادامه داد: در ایام نوروز سه پایگاه فرهنگی در سطح جاده های تحت پوشش راه اندازی و با اقدامات فرهنگی و تبلیغاتی رانندگان را نسبت به خطرات توجه نکردن به نکات ایمنی آگاه می کنیم.

رئیس پلیس راهور شرق تهران از برخورد با رانندگان پر خطر که اقدام به انجام حرکات مخاطره آمیز می کنند خبر داد و افزود: اجازه نمی دهیم عده ای با انجام حرکات پرخطر سلامت دیگر رانندگان را به خطر اندازند و برابر قانون این افراد را در جاده ها اعمال قانون می کنیم.

همیاری با اشاره به افزایش تیم های گشتی و کنترلی در طرح نوروزی گفت: در این طرح علاوه بر افزایش تیم های پلیس از تمامی نیروهای پرسنلی و همیار پلیس استفاده کرده و تمامی نیروهای پلیس راهور در اماده باش هستند.

وی با هشدار به رانندگان نسبت به انجام تخلفات حادثه ساز از شهروندان خواست از سبقت و سرعت غیر مجاز خودداری کنند و پس از چند ساعت رانندگی به دلیل جلوگیری از خواب آلودگی دقایقی را استراحت کنند.



