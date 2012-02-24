توزیع اقلام پر مصرف ایام عید/ وعده جدید ارزی به واردکنندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضفری در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در باره تنظیم بازار شب عید و وضعیت قیمت ها گفت: ‌در تنظیم بازار شب عید با دو گونه کالا در آستانه سال نو و اسفتد ماه مواجه هستیم ،‌یک سری کالاهای مورد مصرف مردم دارای تقاضای بیشتری هستند که این دسته از کالاها به طور معمول در نمایشگاه های عرضه مستقیم کالا عرضه می شود.

غضنفری ادامه داد : اصناف به عنوان بخش خصوصی ، معتمد مردم و همراه با سیاست های دولت برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم را عهده دار است که به طور میانگین با تخفیف 10 تا 15 درصد کالاها را به فروش می رساند و در مواردی این تخفیف تا 20 درصد نیز اعمال می شود. وی تصریح کرد:‌تمامی دست اندرکاران تنظیم بازار، صنوف ،اتحادیه ها در کنار دولت در تلاش هستند که بازار کالاهای پر مصرف در این ایام آرام باشد.



به گفته وزیر صنعت ، معدن و تجارت فعالان بخش خصوصی ، اتحادیه های تولید کننده محصولات کشاورزی و هم توزیع کنندگان مواد پروتئینی و میوه مجموع ذخایر را (توسط خود آنها نگهداری شده ) در ایام پایانی سال و نوروز آزاد می کنند و این محصولات ازطریق نمایشگاه ها در اختیار مردم قرار می گیرد به این دلیل به نظر می رسد که مشکلی از بابت تامین کالاهای پر مصرف شب عید وجود نداشته باشد .



وی در عین حال با بیان اینکه امسال با پدیده دیگری در خصوص بازار عرضه و تقاضا مواجه هستیم که ناشی از نوسانات نرخ ارز در بهمن ماه بوده، گفت: آثار ناشی از این شرایط با وضعیت تامین کالاهای پر مصرف ایام عید متفاوت است .



غضنفری توضیح داد :‌ با تدابیری که بیشترین نقش آن درتامین ارز با قیمت 1226 ریال بوده ، تلاش کردیم تا این بازار را مهار کرده و مدیریت کنیم ،ا ما همچنان در آن حوزه نیازمند رصد هستیم که ارز به کالاهای اساسی و مواد اولیه کارخانجات تعلق گیرد و وارد کنندگان این بخش موفق به دریافت ارز با نرخ رسمی شوند .



وی عنوان کرد : از همین جا اعلام می کنیم که اگر وارد کنندگان کالاهای رسمی با مشکلی در خصوص تامین ارز مرجع مشکلی دارند ، حتما به وزارت صنعت ، معدن و تجارت مراجعه کنند و سعی می کنیم تا در نزدیک ترین زمان ممکن مشکل آنها را حل کنیم .



وزیر صنعت ، معدن و تجارت در توضیح اظهارات خود گفت: ‌بنابراین تنظیم بازار ایام پرمصرف عید مثل گذشته با تدابیر مناسب انجام می شود ،اما وضعیت قیمتی سایرکالاها که به خاطر نوسانات نرخ ارز دچار تلاطم شده بود از طریق تامین ارز مورد نیاز مدیریت خواهد شد و کمی متفاوت است .



افزایش قیمت خودرو مشروط به تدوین مدل نهایی قیمت گذاری





وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تا زمانی که مدل نهایی قیمت گذاری خودرو تدوین نشده و خودروسازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به توافق نهایی دست نیافته اند، این سازمان اجازه ندارد با افزایش غیر قانونی قیمت ها بوی‍‍ژه خودرو کنار بیاید.



وی تصریح کرد سازمان حمایت موظف است با کمک سازمان تعزیرات حکومتی از افزایش غیرقانونی قیمت ها در هر کالایی جلوگیری کند. به گفته وی، در زمان حاضر "مدل قیمت گذاری" یکی از بحث های جدی میان خودرو سازان و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان است که آیا نرخ گذاری براساس قیمت تمام شده خودرو باشد یا این که نه، حاشیه بازار تعیین کننده خواهد بود.



وی تاکید کرد ‌بنابراین تا تدوین مدل و حصول توافق نهایی، ‌سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اجازه ندارد با افزایش غیرقانونی قیمت ها موافقت کند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به درخواست برخی خودروسازان برای افزایش قیمت ها گفت: ‌‌قرار بر این بود که آنها مدارک و مستندات خود را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه کنند و این سازمان تصمیم نهایی را اتخاذ کند.

به گفته دکتر غضنفری در صورتی که برای سازمان حمایت، تحمیل هزینه های بالا و قرار گرفتن خودروسازان در حاشیه ضرر اثبات شد، قطعا با افزایش قیمت موافقت می کند.



وزیر صنعت، معدن و تجارت از خودرو سازان خواست تا همچون گذشته با دولت همکاری کرده و اجازه دهند نگرانی های آنها در باره احتمال ضرر از وضعیت قیمت ها، از مسیر قانونی خود پیگیری شود. وی همچنین گفت که تاکنون برای برخی خودروسازان بزرگ پرونده تخلف شکل گرفته و جریمه شده اند.



فاز دوم هدفمندی یارانه ها و حمایت های کامل از تولید





وزیر صنعت ، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی و وضعیت بسته های حمایتی فاز نخست گفت:‌این موضوع توسط وزارتخانه ما درحال انجام است ، صدرصد حمایت ها خواهد شد و همزمان اجرای آن پیگیری می گردد.



وی گفت : بنابراین موضوع اجرای بسته های حمایتی در یک فاز متوقف نمی شود و بنابراین زمانی واحد تولیدی نیازمند تسهیلات بانکی برای تغییر تجهیزات و تکنولوزی با هدف کاهش مصرف انرژی است ، حمایت از این واحد ارتباطی به فاز نخست یا دوم بسته های حمایتی ندارد وباید حمایت های لازم صورت گیرد .



غضنفری ادامه داد : واحد تولیدی همواره دنبال این است که انرژی کمتری مصرف کند بنابراین هر گروه از واحدهایی که در فاز نخست ثبت نام نکرده اند می توانند به فهرست وزارت صنعت ، اضافه شوند و هر گروه از واحدهای تولیدی که ثبت نام کرده اند اما منابع کافی دریافت نکرده اند نیز می توانند از این منابع استفاده کنند .



وی سپس گفت : بسته های دوم تفاوت چندانی با بسته مرحله اول ندارد زیرا که به طور کلی هدف اجرای بسته های حمایتی در صنعت کمک به تولید و تغییر تجهیزات و فناوری های قدیمی است .



وزیر صنعت ، معدن و تجارت افزود:‌ نیاز به تولید و تجهیزات و فناوری های قدیمی در فاز نخست یا دوم و یا هر فاز دیگری که هدفمندی داشته باشد یکسان خواهد بود یعنی تولید و تولید کننده دنبال این است که متناسب با افزایش قیمت ها ی انرژی تجهیزات خود را به روز کند .



غضنفری می گوید که وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید تا پایان اجرای قانون هدفمندی در کنار تولید و صنعت باشد که اعطای تسهیلات برای تغییر تجهیزات است و کمک به آنها از جمله این موارد است .



وی درباره تسهیلات بازسازی ها ‌گفت :‌تخصیص یک هزار میلیارد تومان برای خط اعتباری انر‍ژی از جمله اقدامات بود و هم اکنون 400 میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی کوچک در شرف پرداخت است .



وزیر صنعت ، معدن و تجارت تصریح کرد : در مورد بازسازی بزرگ با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اقدام می کنیم تا تعدادی معرفی شوند و یک گروه این واحدها تسهیلات را دریافت کنند.



اعطای تسهیلات مقطع زمانی ندارد





وی در پاسخ به پرسش دوم خبرنگاران در باره مقطع زمانی دریافت تسهیلات حمایت ها گفت: این بدان معنا نیست گروهی که تسهیلات دریافت نکرده اند را نمی توان به فهرست اضافه کرد و یا اینکه گروه دریافت کننده فقط تا پایان سال می تواند از تسهیلات استفاده کنند .



به گفته غضنفری، تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدها و منابع مورد نیاز برای تغییر وضعیت واحد تولیدی جزو وظایف ذاتی وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بانک ها است .



وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد :‌ما به طور مرتب با بانک ها جلسه داریم ، ازطریق کمک ها هم به صورت کمک های فنی و اعتباری می دهیم وام ارزان قیمت به آنها دادیم و به طورمرتب با اینها جلسه داریم.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با بانک ها گفت : ازطریق کمک ها به صورت کمک های فنی و اعتباری وام ارزان قیمت ارایه می کنیم واز سویی در جلسات تلاشمان براین است تا امکان تخصیص وام های ارزان قیمت بیشتری فراهم شود تا وقتی هر بنگاه تولیدی علاقه مند به نوسازی تجهیزات باشد ما هستیم .



انتقاد واحدهای تولیدی از وضعیت انقباضی بانکها





وی درعین حال تاکید کرد: از واحدهای تولیدی شکایات زیادی داریم که دسترسی آنها به تسهیلات بانکی سخت شده بانک ها با حالت انقضباضی برخورد می کنند ، بنابراین از بانک ها به ویژه ‍ بانک های عامل می خواهیم با تولید مهربان تر باشند .

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر تولید در بازپرداخت وام هایش مشکل دارد طبق برنامه و بودجه می تواند استمهال داشته باشد ، موضوعی که تاکنون هم انجام شده اما انتظار این است که درشرایط خاص کنونی بانک ها بیشتر به تولید کمک کنند