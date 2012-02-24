انتشار مطلب یا آگهی علیه نامزدها توسط رسانه ها جرم است

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت آبادی با تاکید بر رعایت قوانین انتخاباتی از سوی تمامی رسانه‌ها اعم از مطبوعات، خبرگزاریها، سایتهای خبری و رسانه های دیداری و شنیداری و نیز نامزدهای انتخاباتی اظهار امیدواری کرد با هوشیاری و حضور مردم شاهد برگزاری انتخاباتی پرشور و حداکثری در کشور در 12 اسفند ماه باشیم.



وی با بیان این که رعایت قوانین، موجبات حضور هر چه بیشتر مردم در این عرصه را فراهم خواهد کرد، افزود: در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 تکالیف، حدود فعالیتهای تبلیغات انتخاباتی و محدودیت ها و ممنوعیت ها به صورت کامل درج و مصرح شده است؛ از جمله این که ماده 64 این قانون مقرر می‌دارد « مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند.»



دادستان تهران گفت: خوشبختانه اکثر رسانه‌ها و نامزدها به رعایت قوانین و مقررات انتخاباتی توجه دارند؛ اما در مواردی نیز که مقررات مذکور نقض شود، دستگاه قضایی موظف است خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کرده و اقدام قانونی به عمل آورد.