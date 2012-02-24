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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۴

معرفی گرافن به عنوان باریکترین ضد زنگ جهان

معرفی گرافن به عنوان باریکترین ضد زنگ جهان

دانشمندان دریافته اند که می توان از گرافن برای ساخت باریکترین لایه پوششی ضد خوردگی و زنگ زدگی استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفحه های ساخته شده از اتمهای به هم پیوسته کربن توانایی خود را در ساخت ترانزیستورها، تراشه های رایانه ای، توالی خوانی DNA و ساخت باتری ها نشان داده بودند، اما به نظر می آید قابلیتهای این ماده محدودیتی ندارند زیرا اکنون دانشمندان دریافته اند می توان از گرافن، لایه ای به ضخامت یک اتم از اتمهای به هم پیوسته کربن، برای ساخت باریکترین پوشش ضد خوردگی استفاده کرد.

در مطالعه ای جدید که توسط دانشمندان دانشگاه "وندربیلت" انجام گرفته است گرافن از طریق رسوب بخار شیمیایی مستقیما بر روی نیکل قرار داده شد و زمانی که این فلز به همراه فلز مس در معرض عوامل زنگ زدگی و خوردگی قرار گرفتند، محققان دریافتند نیکل که یک لایه گرافنی بر روی آن قرار داشت هفت بار دیرتر از مس که هیچ محافظی نداشت دچار خوردگی شد.

سپس محققان نیکل را با چند لایه گرافن پوشش داده و دریافتند مقاومت آن در برابر خوردگی نسبت به زمانی که هیچ محافظی نداشت،  20 برابر شد. حتی زمانی که گرافن بر روی سطح دیگر فلزات قرار داده شد همان قدرت محافظتی را از خود نشان داد که پنج لایه ضد زنگ برای محافظت از فلزات نشان می دهند.

بر اساس گزارش گیزمگ، با وجود اینکه ضخامت ضد زنگ در سازه های عظیمی مانند کشتی ها از اهمیت چندانی برخوردار نخواهد بود، اما دانشمندان بر این باورند گرافن برای محافظت از سازه های ریزی مانند قطعات میکروالکتریکی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و می تواند بسیار کاربردی باشد.

کد مطلب 1542186

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