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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۲

با وجود سقوط رژیم قذافی؛

آمریکا تحریم های لیبی را یک سال دیگر تمدید کرد

آمریکا تحریم های لیبی را یک سال دیگر تمدید کرد

کاخ سفید از تمدید تحریم ها علیه لیبی به مدت یک سال دیگر به دستور رئیس جمهوری آمریکا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کاخ سفید اعلام کرد: "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته در نامه ای به کنگره دستور "اضطرار ملی" را برای تمدید تحریم ها علیه لیبی به مدت یک سال دیگر اعلام کرد.

قانون اضطرار ملی رئیس به رئیس جمهوری آمریکا مجوز اعمال تحریم ها علیه کشورهای خارجی را می دهد و در صورت کاهش تحریم های اعمال شده رئیس جمهوری ایالات متحده می تواند آن را تمدید کند.

رژه سربازان لیبیایی در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده افسری در شهر "تاجورا" در شرق طرابلس

اوباما در این نامه با اشاره به تهدیدهای مکرر خانواده معمر قذافی دیکتاتور سابق لیبی و اعضای خانواده وی علیه منافع آمریکا گفت: هم اکنون با دولت جدید لیبی و جامعه بین المللی برای کاهش موثر و مناسب محدودیت ها علیه نهادهای تحریم های شده همکاری می کنیم اما باید از کشورمان مقابل تهدیدها و انحراف دارایی ها یا سوء استفاده اعضای خانواده قذافی و دیگر مقامات سابق رژیم لیبی محافظت کنیم.

خبر تمدید تحریم ها علیه لیبی درحالیست که آمریکا و آفریقای جنوبی سوم شهریور ماه موافقت خود را با آزاد سازی دارایی های مذکور به منظور استفاده برای مقاصد انساندوستانه در کمیته تحریم سازمان ملل اعلام کردند.

کد مطلب 1542193

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