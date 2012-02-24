نامزدها متناسب با اختیارات نماینده وعده دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام سید علی طاهری پیش از ظهر جمعه در همایش بازاریان در خصوص وعده‎های کاندیداها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات اذعان کرد: کاندیداها وقتی می‎خواهند وعده‎ای به مردم بدهند باید مقدورات نظام را در نظر بگیرند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که نماینده‎های فعلی دارند این است که مردم برای پیگیری مشکلاتشان به آنها مراجعه می‎کنند.

وی عنوان کرد: در صورتی که باید توجه داشت وظیفه اول نماینده قانونگذاری است.

حجت الاسلام طاهری متذکر شد: قطعا در فعالیت‎های سیاسی اگر حزب، سالم حرکت کند و در بین مردم جا بیفتد و حضور در تشکل‎های گوناگون فعالیت‎ها پیگیری و رصد شود نتایج بهتری خواهد داشت مشروط به اینکه احزاب در چارچوب نظام شکل بگیرند.

وی افزود: کسی که با حمایت یک تشکل خاص در مجلس حضور پیدا می‎کند می‎تواند برنامه کامل‎تری برای خدمتگزاری به مردم ارائه و در راستای آن تلاش کند.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی از کاندیداها خواست به خاطر چند روز تبلیغات، سیاه‎نمایی نکنند و اظهار داشت: زحماتی که نظام برای مردم کشیده است نباید زیر سئوال برود گرچه ضعف‎هایی هم وجود دارد اما باید به طور واقعی ضعف‎ها دیده شوند و در کنار آن خدمات انجام شده نیز به مردم انعکاس داده شود که موجب دلگرمی مردم به نظام خواهد شد.