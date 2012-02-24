نامزدها متناسب با اختیارات نماینده وعده دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید علی طاهری پیش از ظهر جمعه در همایش بازاریان در خصوص وعدههای کاندیداها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات اذعان کرد: کاندیداها وقتی میخواهند وعدهای به مردم بدهند باید مقدورات نظام را در نظر بگیرند.
وی اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که نمایندههای فعلی دارند این است که مردم برای پیگیری مشکلاتشان به آنها مراجعه میکنند.
وی عنوان کرد: در صورتی که باید توجه داشت وظیفه اول نماینده قانونگذاری است.
حجت الاسلام طاهری متذکر شد: قطعا در فعالیتهای سیاسی اگر حزب، سالم حرکت کند و در بین مردم جا بیفتد و حضور در تشکلهای گوناگون فعالیتها پیگیری و رصد شود نتایج بهتری خواهد داشت مشروط به اینکه احزاب در چارچوب نظام شکل بگیرند.
وی افزود: کسی که با حمایت یک تشکل خاص در مجلس حضور پیدا میکند میتواند برنامه کاملتری برای خدمتگزاری به مردم ارائه و در راستای آن تلاش کند.
نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی از کاندیداها خواست به خاطر چند روز تبلیغات، سیاهنمایی نکنند و اظهار داشت: زحماتی که نظام برای مردم کشیده است نباید زیر سئوال برود گرچه ضعفهایی هم وجود دارد اما باید به طور واقعی ضعفها دیده شوند و در کنار آن خدمات انجام شده نیز به مردم انعکاس داده شود که موجب دلگرمی مردم به نظام خواهد شد.
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