  1. استانها
  2. گلستان
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۳۴

حجت الاسلام طاهری:

نامزدها متناسب با اختیارات نماینده وعده دهند

نامزدها متناسب با اختیارات نماینده وعده دهند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس گفت: نامزدهای انتخابات باید در وعده دادن به مردم خدا را در نظر بگیرند و صادقانه با مردم سخن بگویند و متناسب با اختیاراتی که برای نماینده تعریف شده است به مردم وعده بدهند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‎الاسلام سید علی طاهری پیش از ظهر جمعه در همایش بازاریان در خصوص وعده‎های کاندیداها برای افزایش مشارکت مردم در انتخابات اذعان کرد: کاندیداها وقتی می‎خواهند وعده‎ای به مردم بدهند باید مقدورات نظام را در نظر بگیرند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که نماینده‎های فعلی دارند این است که مردم برای پیگیری مشکلاتشان به آنها مراجعه می‎کنند.

وی عنوان کرد: در صورتی که باید توجه داشت وظیفه اول نماینده قانونگذاری است.

حجت الاسلام طاهری متذکر شد: قطعا در فعالیت‎های سیاسی اگر حزب، سالم حرکت کند و در بین مردم جا بیفتد و حضور در تشکل‎های گوناگون فعالیت‎ها پیگیری و رصد شود نتایج بهتری خواهد داشت مشروط به اینکه احزاب در چارچوب نظام شکل بگیرند.

وی افزود: کسی که با حمایت یک تشکل خاص در مجلس حضور پیدا می‎کند می‎تواند برنامه کامل‎تری برای خدمتگزاری به مردم ارائه و در راستای آن تلاش کند.

نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی از کاندیداها خواست به خاطر چند روز تبلیغات، سیاه‎نمایی نکنند و اظهار داشت: زحماتی که نظام برای مردم کشیده است نباید زیر سئوال برود گرچه ضعف‎هایی هم وجود دارد اما باید به طور واقعی ضعف‎ها دیده شوند و در کنار آن خدمات انجام شده نیز به مردم انعکاس داده شود که موجب دلگرمی مردم به نظام خواهد شد.

کد مطلب 1542195

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها