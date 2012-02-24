اعلام آمادگی زاکانی برای مناظره با عباسپور و مطهری در مورد دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان طی گزارشی نوشت: علی عباسپورعضو سابق هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی در اظهاراتی عجیب و در جهت تایید عملکرد مدیریت گذشته دانشگاه آزاد، پیگیری طرح وقف دانشگاه آزاد در مجلس را دروغ نامیده است.

بر پایه همین گزارش، علیرضا زاکانی رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان در دیدار با تعدادی از اعضای کمیته کشوری جوانان و دانشجویان جبهه متحد اصولگرایان، با اعلام شگفتی از اظهارات عباسپور در این باره و با توجه به دفاع مکرر علی مطهری از مدیریت قبلی دانشگاه آزاد اعلام آمادگی کرد تا در جلسه ای دانشجویی با وی مناظره نماید و به بررسی نقاط مثبت و منفی سی سال عملکرد مدیریت جاسبی بر دانشگاه آزاد اسلامی بپردازد.

گفتنی است علیرضا زاکانی رییس هیات تحقیق و تفحص از نظام آموزش عالی کشور بود که بزرگترین تحقیق و تفحص تاریخ مجلس شورای اسلامی است که 43 جلد از گزارش آن تنها به دانشگاه آزاد اسلامی مربوط می شد.

بر همین اساس روابط عمومی جبهه متحد اصولگرایان اعلام آمادگی کرده است برگزاری مناظره علیرضا زاکانی رییس ستاد انتخابات این جبهه را با حامیان جاسبی و رییس هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی پوشش کامل خبری دهد تا تاریکخانه 11 هزار روز عملکرد مدیرانی که هر گونه نظارت بر عملکرد خود را بر نمی تابیدند نزد افکار عمومی خصوصا خانواده هایی که فرزندانشان در این دانشگاه مشغول تحصیلند روشن شود.