محمدرضا عطارزاده در گفتگو با مهر یکی از مهمترین اقدامات و برنامه های وزارت نیرو را مهار آبهای مرزی اعلام کرد و گفت: در سطح وسیعی مهار آبهای خروجی از کشور را دنبال می کنیم.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا اظهار داشت: در این بخش اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته و طراحی های مربوط به آن نیز کامل شده است.

عطارزاده ادامه داد: همچنین توانستیم بخش اعظیمی از کارهای مربوط به مهار آبهای مرزی و استفاده از آب های خروجی را به انجام برسانیم و شاید یک سوم برنامه ها در این حوزه انجام شده باشد.

وی در ارتباط با نوع استفاده از آب های مرزی و خروجی کشور، به برنامه ریزی برای استفاده های شرب و تاکین آب کشاورزی صنعتی و همچنین تولید برقابی اشاره کرد.

این مقام مسئول در وزارت نیرو با اشاره به استفاده از آب های مرزی و مهار آن برای توسعه گردشگری و ایجاد فضاهای توریستی سخن گفت و بیان داشت: در استان ها مرزی امکان استفاده از ظرفیت ها در مواردی که عنوان شد وجود دارد.

عطارزاده در پاسخ به این سئوال که در شرایط فعلی چه حجمی از آب از کشور خارج می شود؟ اظهار داشت: آب هایی که به دریاها می روند و یا از کشور ما به سمت کشورهای همسایه می رود، حدود 30 میلیارد مترمکعب است.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا با اعلام اینکه از این میزان حدود 20 میلیارد مترمکعب ذخیره سازی صورت گرفته است، تصریح کرد: برای مهار و کنترل 10 میلیارد مترمکعب دیگر باقیمانده نیز برنامه ریزی صورت گرفته است.