داوران قضاوت کننده در جام یادگار امام معرفی شدند

محمدحسین جمال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در فاصله یک روز به آغاز هشتمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر مقدس قم، کمیته داوران فدراسیون کشتی، اسامی داوران قضاوت کننده در این جام را معرفی کرد.



وی با بیان اینکه چهره های مطرح به عنوان داوران قضاوت کننده معرفی شده اند، افزود: همچنین اسامی داوران منتخب برای شرکت در کلاس کنترل و ارتقاء داوری 3 به 2 و 2 به 1 مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) مشخص شد.



ناظر مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام عنوان داشت: بر اساس تقویم فیلا و برنامه ریزی فدراسیون کشتی، مسابقات بین‌المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) طی روزهای ششم و هفتم اسفند ماه در شهر قم برگزار می‌شود.



وی یاد آور شد: بر این اساس، اسامی داوران قضاوت کننده در این دوره از رقابت‌های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام برای شرکت کلاس کنترل و ارتقاء داوری نیز مشخص شدند که در بین آنها سعید عباسی داور جوان و خوش آتیه کشتی استان قم نیز در کنار داوران مطرح به قضاوت می پردازد.



داور المپیکی:

1- اردوان صاحب (خوزستان)

داوران درجه یک بین‌المللی:

1- احمد حاج‌آقا پور (تهران) 2- احمد دامغانی‌نژاد (تهران) 3- محمدحسین تام (خراسان رضوی) 4- رمضانعلی رمضان‌نژاد (مازندران) 5- فریدون عابدین‌نژاد (البرز)



داوران درجه دو بین‌المللی:

1- نادر مرادی (تهران) 2- ابوالفضل سبزعلی (تهران) 3- ایرج منصوری (تهران) 4- سید غلامحسین مرتضوی (خوزستان) 5- محمد رحیم‌پور (کردستان) 6- محمودرضا ستوده (لرستان) 7- عبداله افشار (مازندران) 8- محسن عبدالهی (مازندران) 9- منصور کیانی (کرمانشاه) 10- محمد مارزی (هرمزگان) 11- ولی‌اله شربتی (گلستان) 12- غلامرضا طاهرخانی (قزوین) 13- مهدی فخرالدینی (کرمان) 14- عباس شجاعی (فارس) 15- سعید عباسی (قم) 16- امیرحسین رهنما (سمنان) 17- اکبر نصیری (زنجان)



داوران درجه سه بین‌المللی:

1- حمیدرضا عابدی (سیستان و بلوچستان) 2- سیروس تقی‌زاده (بوشهر) 3- وحید خوش‌طینت (تهران) 4- ناصر حسنی (تهران) 5- سیاوش مهتاب‌منش (تهران) 6- بهروز زاده هندیجانی (خوزستان) 7- نادر باریسی (اردبیل) 8- محمدعلی صمدی (مازندران) 9- نیما صادقی (مازندران) 10- رحمان دمیرچی (البرز) 11- ابراهیم رادمرد (گیلان) 12- عبدالرحیم فاتحی (اصفهان) 13- بهروز ایل‌بیگی (چهارمحال و بختیاری) 14- ایوب شریف‌زاده (آذربایجان غربی) 15- مسعود چوبین (همدان) 16- محمدجعفر خانمحمدی (مرکزی) 17- علی سلیمانی (کهکیلویه و بویراحمد)

