14 گلزار شهدا در شهرستان دیر مرمت و بازسازی شد

سیدعبدالعلی موسوی کراماتی در گقتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم‌اکنون بیش از ۵۰۰ نفر از جانبازان دوران انقلاب و هشت سال دفاع مقدس و۱۴ نفر آزاده در این شهرستان وجود دارد و از خدمات این بنیاد برخوردارند.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان دیر افزود: ۱۶ گلزار شهدا در این شهرستان وجود دارد که ۱۱۴ شهید گلگون کفن در این گلزارها آرمیده اند.

وی تصریح کرد: تعداد ۱۴ گلزار شهدا در این شهرستان مرمت و بازسازی شده است که دولت اعتباری بسیار خوبی برای بازسازی این گلزارها اختصاص داده است.

موسوی‌کراماتی اضافه کرد: هدف ما رضایت خانواده شهدا وایثارگران عزیز است که خدمت برای این بزرگواران را یک عبادت می‌دانیم.

وی گفت: از ابتدای سال تاکنون تعداد ۲۰ یادواره شهدا در سطح شهرستان توسط مردم با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و سپاه ناحیه دیر برگزار شده است که الحمدالله در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ایجاد جو معنوی در جامعه تاثیرگذار بوده است.

موسوی کراماتی یادآورشد: شهدا متعلق به همه مردم است و خدمت برای خانواده محترم این عزیزان بر همه ما لازم است.

وی ادامه داد: تسهیلات خود اشتغالی و مسکن برای ایثارگران و جانبازان از دیگر برنامه‌های این بنیاد در سال جاری بوده است.