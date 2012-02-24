محمودرضا فاضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیشنهاد باشگاه گالاتاسرای به جواد نکونام اظهار داشت: در این چند سال فعالیتم در فوتبال هیچ وقت درباره پیشنهاد باشگاهها به بازیکنانی که مدیربرنامه آنها هستم صحبت نکردهام. وقتی مذاکراتی بین باشگاه و یک بازیکن برای امضای قرارداد انجام میشود، خود باشگاه در صورت صلاحدید آنرا اعلام میکند.
وی افزود: فعلا جواد نکونام با باشگاه اوساسونا قرارداد دارد و اگر اتفاقی هم برای امضای قراداد جدید رخ بدهد باشگاه آن را رسانهای خواهد کرد.
فاضلی در پاسخ به این سئوال که "نکونام با اوساسونا تا چه زمانی قرارداد دارد؟" تاکید کرد: قراداد نکونام با اوساسونا حالت خاصی دارد و او تا هر زمانی که بخواهد میتواند در این باشگاه بازی کند. این قراداد به گونهای تنظیم شده است که نکونام حتی تا 38 و 40 سالگی هم میتواند در صورت تمایل برای اوساسونا بازی کند.
مدیربرنامه های دو بازیکن ایرانی اوساسونا، در خصوص آخرین وضعیت مسعود شجاعی هم خاطرنشان کرد: مسعود سختیهای زیادی را در این مدت تحمل کرد و یک مصدومیت کوچک عواقب بدی برای او داشت و حتی 9 ماه او را از فوتبال دور نگه داشت. خوشبختانه عفونت پای این بازیکن کاملا برطرف شده است و او فیزیوتراپی را آغاز کرده است.
فاضلی در خصوص "زمان بازگشت شجاعی به فوتبال" یادآور شد: او باید پله به پله مراحل آمادگیاش را پشت سر بگذارد. مسعود اواسط این ماه یکبار دیگر با پزشک خود در آلمان جلسه دارد و برنامههای بعدی تمرینش بعد از این جلسه مشخص میشود. با این حال زمان دقیق بازگشت او هنوز معلوم نیست.
فاضلی علاوه بر شجاعی و نکونام، مدیربرنامههای اشکان دژآگه بازیکن ایرانی ولفسبورگ هم هست. او درباره حضور دژآگه در تیم ملی ایران هم گفت: اول از همه باید بگویم که اشکان با هیچ رسانهای مصاحبه نکرده است و اینکه بعضی از روزنامهها از قول او نوشته بودند ایران بهتر از آلمان است و یا حرفهای دیگر، هیچکدام صحت ندارد. قطعا همه این مصاحبهها خیالی بوده است. او خوشحال است که میتواند برای مردم ایران بازی کند و به زودی به اردوی تیم ملی در تهران اضافه میشود.
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