به گزارش خبرنگار مهر، دبیرخانه هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی طی اطلاعیه ای اعلام کرد: "پیرو مصوبه مورخ 3/12/1390 هیأت موسس و همانطور که در اطلاعیه پیشین اعلام شد، طبق نظر ریاست هیأت موسس و هیأت امنا (آیت الله هاشمی رفسنجانی) با توجه به ابلاغ مصوبه اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مقرر شد جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی راس ساعت 16چهارشنبه مورخ 10/12/1390 در دفتر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شود."

به گزارش مهر، دانشگاه آزاد در حالی اقدام به صدور این اطلاعیه کرده است که جدیدترین مصوبه شورا درباره ریاست دانشگاه آزاد از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

براساس این مصوبه که در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به اساسنامه دانشگاه آزاد اضافه شده است، رئیس هیأت امنا موظف است پس از تصویب انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب، حکم وی را صادر کند و در صورتی که در مدت مقرر حکم رئیس دانشگاه از سوی رئیس هیأت امنا صادر نشود، حکم مزبور توسط رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا با حق تفویض به وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ و صادر می‌شود.