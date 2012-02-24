63 فرنگی کار ایرانی جام یادگار امام معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تجربه هفت دوره برگزاری موفق رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر مقدس قم، در حالی که زمزمه هایی برای واگذاری میزبانی این رقابت ها به استان خوزستان را بر سر زبان ها انداخته بود، بار دیگر فدراسیون کشتی را مجاب کرد تا قم را برای برگزاری این دوره از پیکارها انتخاب کند.
به همین منظور کشتی گیران مطرحی از استان های مختلف کشورمان بعد از شرکت در رقابت های گزینشی هشتمین دوره مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر شیراز، جواز حضور در مرحله نهای جام یادگار امام را به دست آوردند.
این کشتی گیران به اضافه فرنگی کارانی که مورد نظر کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان بودند، امروز وارد شهر مقدس قم شدند تا با حضور در آیین وزن کشی که بعد از ظهر انجام می شود، حریفان خود در روز نخست جام یادگار امام را بشناسند.
بر همین اساس از سوی فدراسیون کشتی کشورمان، اسامی کشتیگیران و مربیان ایرانی شرکت کننده در مسابقات بینالمللی کشتی فرنگی جام یادگار امام (ره) مشخص شد و در بین آنها علاوه بر تیم مجزای کشتی فرنگی قم، یک فرنگی کار حضور دارد.
بر این اساس اسامی کشتیگیران ایرانی شرکت کننده در این مسابقات به شرح زیر است:
55 کیلوگرم: شیرزاد بهشتی طلا- مصیب اکبری- بهزاد قاسمی- محمد فقیری (تهران) محسن رحمتی (لرستان) علی اطرافچی- مجتبی قنواتی- سامان عبدولی (خوزستان) باقر توکلیان (فارس)
60 کیلوگرم: امید نوروزی- ایمان داودی (فارس) سید عبدالرضا میراعلمی (گیلان) سیعد ذلقی- بهنام مرادی (خوزستان) ابور نورزاده - محمد نوربخش (تهران) محمد سلطانی (البرز) هادی اسکندری (اصفهان)
66 کیلوگرم:سعید عبدولی- مهدی زیدوند- علی ذکائی مهر (خوزستان) علی محمدی- علیرضا همتی (تهران) برومند اصلانی (آذربایجان غربی) افشین اسلامی (مازندران) عباس محبتاش (فارس) علی پرویزی (کرمانشاه)
74 کیلوگرم: سیروان فقیه سلیمانی - فواد کریمی (کردستان) میلاد خسروی- محسن قاسمی (لرستان) مهدی محمدی (البرز) حسین نوروزی - حمید ریحانی – کمال محمدعلیزاده (فارس) محسن مهدیزاده (تهران) محمد سرخهنژاد (خوزستان)
84 کیلوگرم: حسین نوری - داود عابدینزاده (هرمزگان) محمد رسولی (خوزستان) هادی حسیننژاد (مازندران) داود اخباری- مجتبی کریم فر - مجید علیاری (تهران) علی قیطاسی (فارس) وحید بیدار (اردبیل)
96 کیلوگرم: ابوذر علیاری - رامین صلاحینژاد (تهران) ابراهیم صادقی - محمدرضا اکبری (مازندران) فرزاد اصلانی (اردبیل) علی علیاری (هرمزگان) محمدعلی محمدی- مهرداد بایندور (فارس)
120 کیلوگرم: بشیر باباجانزاده - بهروز یوسفی (مازندران) بهنام مهدیزاده (تهران) مهدی نوری (اردبیل) عباس نوری (قم) علی خلج (البرز) امید جراحی (کردستان) امیر قاسمی منجزی- پارسا نظری (خوزستان)
مربیان: بابک کریمزاده- مهرزاد قلاوند(خوزستان) مظفر فولادین - حسن حسینزاده(مازندران) محمدعلی چمیانی - مجید تذکر(فارس) ناصر نوربخش(توابع تهران) حسن یوسفی افشار(تهران) مسعود حیرت(لرستان) روحاله میکائیلی(قم)
قم - خبرگزاری مهر: اسامی 63 فرنگی کار حاضر در مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام از بین کشتی گیران داخلی مشخص شدند.
به گزارش خبرگزاری مهر، تجربه هفت دوره برگزاری موفق رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام در شهر مقدس قم، در حالی که زمزمه هایی برای واگذاری میزبانی این رقابت ها به استان خوزستان را بر سر زبان ها انداخته بود، بار دیگر فدراسیون کشتی را مجاب کرد تا قم را برای برگزاری این دوره از پیکارها انتخاب کند.
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