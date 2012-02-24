شهرستان کوهرنگ دارای موزه تخصصی آب است

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ از توابع چهار محال و بختیاری دارای موزه تخصصی آب است.



وی افزود: این موزه نخستین موزه تخصصی آب و هفتمین موزه چهارمحال وبختیاری محسوب می شود.

بخشدار مرکزی کوهرنگ تاکید کرد: این موزه در مساحت 500 متر مربع و اعتباربیش از شش میلیاردریال از اعتبارات استانی احداث شده است.

وی عنوان کرد: در این موزه آثاری مانند آسیابهای قدیمی، سنگ های حوزه قنات، شیر سنگی و ... به نمایش گذاشته شده است.

فرهادی نیا یادآور شد: این موزه سال گذشته افتتاح شده است.

وی بیان داشت: این شهرستان همچنین دارای سه هتل است.

شهرستان کوهرنگ در فاصله 80 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.