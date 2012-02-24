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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۷

فرهادی نیا در گفتگو با مهر:

شهرستان کوهرنگ دارای موزه تخصصی آب است

شهرستان کوهرنگ دارای موزه تخصصی آب است

کوهرنگ - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: شهرستان کوهرنگ دارای موزه تخصصی آب است.

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ از توابع چهار محال و بختیاری دارای موزه تخصصی آب است.
 
وی افزود: این موزه نخستین موزه تخصصی آب و هفتمین موزه چهارمحال وبختیاری محسوب می شود.

بخشدار مرکزی کوهرنگ تاکید کرد: این موزه در مساحت 500 متر مربع و اعتباربیش از شش میلیاردریال از اعتبارات استانی احداث شده است.
 
وی عنوان کرد: در این موزه آثاری مانند آسیابهای قدیمی، سنگ های حوزه قنات، شیر سنگی و ... به نمایش گذاشته شده است.
 
فرهادی نیا یادآور شد: این موزه سال گذشته افتتاح شده است.
 
وی بیان داشت: این شهرستان همچنین دارای سه هتل است.
 
شهرستان کوهرنگ در فاصله 80 کیلومتری شهرستان شهرکرد مرکز استان چهار محال و بختیاری قرار دارد.
کد مطلب 1542212

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