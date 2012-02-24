لزوم فرهنگسازی در اجرای دولت الکترونیک/ پیشرفت کشورهای همسایه

علی طلوعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات صورت گرفته در پیاده سازی دولت الکترونیک در کشور اظهار داشت: اگرچه از چند سال گذشته تاکنون برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن خدمات در کشور فعالیتهای مفیدی صورت گرفته اما برای رسیدن به دولت الکترونیک مناسب و استفاده بهینه از خدمات آن همچنان نیازمند زیرساختهای مطلوب هستیم.

این کارشناس با اشاره به اجرای دولت الکترونیک در کشورهای همسایه گفت: دولت الکترونیک در بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس پیشرفته های مناسبی داشته به نحوی که مردم این کشورها به راحتی از ابزارهای الکترونیکی برای دریافت سرویس و خدمات استفاده می کنند اما شواهد نشان می دهد که کشورهای همسایه شرقی و غربی ایران تاکنون در این زمینه موفق نبوده اند.

وی گفت: در کشورهای توسعه یافته نیز عمده فعالیت اصلی یک شهروند برای تعامل با شهر و دولت خود روشهای الکترونیکی و اینترنت است به نحوی که شهروندان برای خرید روزانه شخصی، مراجعات بانکی، درخواست ویزا و مراجعات اداری به صورت دستی عمل نکرده و با بهره گیری از دولت الکترونیک به انجام کارهای روزمره در کوتاه ترین زمان ممکن می پردازند.

طلوعی در زمینه استفاده از فناوری در اداره امور کشور و مزایای پیاده سازی دولت الکترونیک در زمینه اقتصادی تصریح کرد: تکنولوژی یک تسریع کننده مطمئن در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دولت و ایجاد زیربنای دولت الکترونیک به ایجاد یک محیط تجاری شکوفا و مدرن برای موثر کردن مبادلات و ارتباطات بین دولت و تجارت می انجامد.

وی با بیان اینکه اهمیت دادن به ارائه موثر خدمات دولت الکترونیک شرایطی را به وجود می آورد که باعث جذب سرمایه گذاران و سرمایه گذاری نیز می شود گفت: زیرساخت ها مهم ترین بخش توسعه دولت الکترونیکی و کاربردهای آن است که باید همواره مورد توجه باشد و باید از بالاترین فناوری های روز در توسعه آن استفاده شود.

این کارشناس از دیگر شاخصهای توسعه دولت الکترونیک را توسعه قوانین و مقررات و ساختار فرهنگی متناسب با شرایط زمانی عنوان کرد و افزود: در دولت الکترونیک آموزش از دو بعد اساسی باید مورد بررسی قرارگیرد که این ابعاد شامل اطلاع رسانی عمومی و آماده سازی مردم و شهروندان برای استفاده از خدمات الکترونیکی و نیز تربیت و فراهم کردن نیروی انسانی مورد نیاز برای ایجاد توسعه است.

وی گفت: در بحث دولت الکترونیک فرهنگسازی و آموزش همزمان و متناسب با توسعه زیرساخت ها باید صورت گیرد چرا که به وجود آمدن فاصله زمانی میان این دو مقوله می تواند هزینه های بسیاری را به کشور متحمل کند.