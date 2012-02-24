امیدهای صبای قم با شکست گسترش فولاد در جدول صعود کردند

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان سیدمحسن بابامیری شامگاه پنج‌شنبه در هفته پنجم از دور برگشت این رقابت ها در دیداری خانگی برابر تیم فوتبال امید گسترش فولاد تبریز به پیروزی ارزشمند دو بر یک رسیدند تا روند رو به رشد خود در نیم فصل دوم را تداوم ببخشند.



چهارمین پیروزی صبا در لیگ برتر امید



در این دیدار که همزمان با پنج مسابقه دیگر در شهرهای مختلف کشورمان، در زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، فوتبالیست‌های امید صبای قم در تلاش برای جبران شکست بازی رفت مقابل حریف خود، دو گل به ثمر رساندند و با اینکه میهمان یکی از گل های خود را جبران کرد اما در نهایت این بازی را دو بر یک به سود خود خاتمه دادند.



این چهارمین پیروزی تیم فوتبال امید صبای قم در مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال رده سنی امید باشگاه های کشور بود که منجر به صعود یک پله ای امیدهای صبای قم در جدول رده بندی شد و صبا خود را به جمع تیم های بالای جدول نزدیک تر کرد.



تداوم روند موفقیت های صبا در نیم فصل دوم



صبای قم پیش از این سه بار برابر حریفان خود به پیروزی رسیده بود که تنها برد آنها در خانه مقابل تیم فوتبال امید نساجی قائمشهر بود و منجر به پیروزی یک بر صفر صبای قم در جدال با این تیم شمالی فوتبال کشورمان محسوب می شد، اما برد دو بر یک برابر گسترش فولاد تبریز دومین پیروزی صبا در خانه بود.



امید های صبای قم در دیدارهای خارج از خانه نیز دو بار طعم شیرین پیروزی را چشیده اند، آنها در دیدار رفت از هفته نخست لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور موفق شدند در ورزشگاه تختی مشهد تیم ابومسلم این شهر را با حساب دو بر صفر شکست دهند.



صبا یک پله در جدول صعود کرد



همچنین در هفته ما قبل پایانی از دور رفت لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور که امید صبای قم در اهواز میهمان تیم صنعت نفت آبادان بود، با نتیجه یک بر صفر میزبان خود را شکست داد تا سه امتیاز ارزشمند این بازی را از آن خود کند.



در حال حاضر در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور، تیم فوتبال امید صبای قم با کسب چهار پیروزی، هفته مساوی و شش باخت، 11 گل زده و 16 گل خورده 19 امتیاز کسب کرده است و در کنار ذوب آهن اصفهان و ماشین سازی تبریز که آنها نیز همین تعداد امتیاز را کسب کرده و در رده های ششم و هفتم قرار دارند، صبا با یک پله صعود نسبت به هفته گذشته، در حال حاضر تیم هشتم است.