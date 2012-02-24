به گزارش خبرنگار مهر، 19 بهمن امسال قتل زن جوانی به ماموران پلیس اصفهان خبر داده شد. پس از این تماس تیمی از کارآگاهان همراه بازپرس جنایی در خانه این زن حاضر شدند. در نخستین بررسی ها مشخص شد، زن جوان بر اثر شلیک گلوله به سرش از پا درآمده بود. آثار بهم ریختگی در خانه و سرقت طلاهای مقتول باعث شد ماموران در نخستین فرضیه احتمال قتل با انگیزه سرقت را مطرح کنند.

همسر مقتول نیز در جریان تحقیقات گفت: عصر زمانی که به خانه آمدم با آثار بهم ریختگی در خانه مواجه شدم. چند بار همسرم را صدا زدم اما جوابی نشنیدم. نگران به جستجو پرداخته و با جسد غرق در خون او روبرو شدم.

پس از بررسی های مقدماتی جسد به پزشکی قانونی منتقل و تیمی از کارآگاهان تحقیقات برای افشای راز این جنایت را آغاز کردند.

تیم جنایی پس از بررسی دوباره محل قتل متوجه شدند بهم ریختگی خانه ساختگی است و به احتمال قوی قاتل قصد منحرف کردن مسیر تحقیقات را داشته است.

در شاخه دیگری از تحقیقات نیز مشخص شد ، خواهر شوهر مقتول به نام نرگس ، آخرین نفری بوده که در خانه قربانی دیده شده بود. همچنین نبود آثار ورود به زور بر روی در ورودی احتمال قتل از سوی یک آشنا را مطرح کرد.

دختر جوان در ادامه دستگیر و به اداره آگاهی منتقل شد. او در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد اما در ادامه لب به اعتراف گشود و گفت: چندی قبل برای دفاع از خود یک اسلحه کمری خریدم. اغلب مواقع آن را همراه خود داشتم. روز حادثه اسلحه در کیفم بود که هنگام برداشتن کتابی از داخل آن ناگهان گلوله ای شلیک شد و به سر همسر برادرم اصابت کرد. خیلی ترسیده بودم. نمی دانستم چه کار کنم. سرانجام نقشه سرقت و صحنه سازی به ذهنم رسید. به همین خاطر طلاهای مقتول را برداشت و وسایل خانه را بهم ریختم.

سرهنگ حسین حسین زاده – رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان – در این باره به مهر گفت: پس از اعتراف های متهم به قتل، اسلحه ای که قتل با آن رخ داده بود نیز کشف شد. دختر جوان نیز پس از بازسازی صحنه قتل با قرار قانونی روانه زندان شد.