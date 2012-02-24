فردا آخرین مهلت ثبت نام جامانده ها در کنکور سراسری دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی 91 دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا شنبه 6 اسفندماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org همچنین دریافت کارت اعتباری و دریافت دفترچه راهنما، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

روند ثبت نام و انتخاب رشته همانند ثبت نام مرحله نخستی است که پیش از این صورت گرفت و هیچ تفاوتی میان این دو مرحله از ثبت نام وجود ندارد.

آزمون رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد در روزهای 15 و 16 تیرماه 91 و آزمون رشته‌های گروه علوم پزشکی 29 تیرماه 91 برگزار می‌شود.