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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۶

فردا آخرین مهلت ثبت نام جامانده ها در کنکور سراسری دانشگاه آزاد

فردا آخرین مهلت ثبت نام جامانده ها در کنکور سراسری دانشگاه آزاد

مهلت ثبت نام برای جاماندگان از کنکور سراسری پزشکی و غیر پزشکی 91 دانشگاه آزاد اسلامی فردا به پایان می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، داوطلبان شرکت در کنکور سراسری پزشکی و غیرپزشکی 91 دانشگاه آزاد اسلامی تا فردا شنبه 6 اسفندماه مهلت دارند با مراجعه به سامانه ثبت نام مرکز آزمون این دانشگاه به نشانی www.azmoon.org همچنین دریافت کارت اعتباری و دریافت دفترچه راهنما، نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.

روند ثبت نام و انتخاب رشته همانند ثبت نام مرحله نخستی است که پیش از این صورت گرفت و هیچ تفاوتی میان این دو مرحله از ثبت نام وجود ندارد.

 آزمون رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد در روزهای 15 و 16 تیرماه 91 و آزمون رشته‌های گروه علوم پزشکی 29 تیرماه 91 برگزار می‌شود.

کد مطلب 1542220

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