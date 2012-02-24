  1. استانها
  2. کرمان
۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۵

شکست تحریم‌ها در کرمان موتور/

رونمایی از خودروی جدید در کرمان/ "توجوی" به بازار می آید

رونمایی از خودروی جدید در کرمان/ "توجوی" به بازار می آید

بم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل گروه صنعتی کرمان موتور از رونمایی خودروی جدید توجوی در این گروه صنعتی خبر داد و گفت: علیرغم تحریم های غرب با تلاشهای صورت گرفته خودروی جدید توجوی با همکاری ایران و چین روانه بازار می شود.

علی علمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: گروه صنعتی کرمان موتور یکی از صنایع موفق کشور در زمینه ساخت خودرو در ایران محسوب می شود که به خوبی نیاز مشتریان را برطرف می کند.

وی تصریح کرد: با وجود تحریمهای غرب برعلیه ایران هیچ گونه مشکلی برای ادامه تولید خودرو در گروه صنعتی کرمان موتور وجود ندارد و در سال جاری نیز موفق شدیم با تلاش کارشناسان این گروه صنعتی خودروی جدیدی را به بازار عرضه کنیم.

علمی ادامه داد: روز گذشته نیز این خودروی جدید رونمایی شد و امیدواریم مورد استقبال مشتریان قرار گیرد.

وی افزود: این خودرو با همکاری کارشناسان ایرانی و چینی ساخته شده است و در دو کلاس صندوق دار و بدون صندوق به بازار عرضه می شود.

وی شرکت طرف قرارداد کرمان موتور را شرکت "jic" چین را اعلام کرد و گفت: خودروهای جدید با قیمت معادل 18.5 میلیون تومان و 19.5 میلیون تومان برای خودروهای بدون صندوق و با صندوق ارائه می شود.

علمی افزود: تحریمهای نتوانسته است بر روی عملکرد کرمان موتور تاثیر بگذارد و هم اکنون یکی از مهمترین شرکتهای تولید خودرو در ایران محسوب می شود.

وی با اشاره به رکورد زنی تولید خودرو در کرمان موتور گفت: در سال جاری تاکنون حدود 25 هزار خودرو در این کارخانه تولید شده و مسلما این آمار تا پایان سال جاری افزایش نیز خواهد یافت.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته چهار خودروی جدید نیز در سال آینده تولید و روانه بازار می شود و در این مسیر شرکت چینی نقش تاثیر گذاری دارد.

وی افزود: هیچ مشکلی در زمینه تولید خودرو در کرمان موتور وجود ندارد و تحریمها در این مجتمع با شکست قطعی مواجه شده است.
 
کد خبر 1542222

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها