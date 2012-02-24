رونمایی از خودروی جدید در کرمان/ "توجوی" به بازار می آید

علی علمی در گفتگو با مهر اظهارداشت: گروه صنعتی کرمان موتور یکی از صنایع موفق کشور در زمینه ساخت خودرو در ایران محسوب می شود که به خوبی نیاز مشتریان را برطرف می کند.

وی تصریح کرد: با وجود تحریمهای غرب برعلیه ایران هیچ گونه مشکلی برای ادامه تولید خودرو در گروه صنعتی کرمان موتور وجود ندارد و در سال جاری نیز موفق شدیم با تلاش کارشناسان این گروه صنعتی خودروی جدیدی را به بازار عرضه کنیم.

علمی ادامه داد: روز گذشته نیز این خودروی جدید رونمایی شد و امیدواریم مورد استقبال مشتریان قرار گیرد.

وی افزود: این خودرو با همکاری کارشناسان ایرانی و چینی ساخته شده است و در دو کلاس صندوق دار و بدون صندوق به بازار عرضه می شود.

وی شرکت طرف قرارداد کرمان موتور را شرکت "jic" چین را اعلام کرد و گفت: خودروهای جدید با قیمت معادل 18.5 میلیون تومان و 19.5 میلیون تومان برای خودروهای بدون صندوق و با صندوق ارائه می شود.

علمی افزود: تحریمهای نتوانسته است بر روی عملکرد کرمان موتور تاثیر بگذارد و هم اکنون یکی از مهمترین شرکتهای تولید خودرو در ایران محسوب می شود.

وی با اشاره به رکورد زنی تولید خودرو در کرمان موتور گفت: در سال جاری تاکنون حدود 25 هزار خودرو در این کارخانه تولید شده و مسلما این آمار تا پایان سال جاری افزایش نیز خواهد یافت.

وی ادامه داد: طبق برنامه ریزیهای صورت گرفته چهار خودروی جدید نیز در سال آینده تولید و روانه بازار می شود و در این مسیر شرکت چینی نقش تاثیر گذاری دارد.

وی افزود: هیچ مشکلی در زمینه تولید خودرو در کرمان موتور وجود ندارد و تحریمها در این مجتمع با شکست قطعی مواجه شده است.

