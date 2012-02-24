مسیر قطارهای راه آهن شمال کوتاه می شود

فرهاد ظهورپرواز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت بازسازی خط آهن اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده موفق به جذب اعتبار برای انجام بازسازی خط آهن محور گلوگاه بندرگز به طول 12 کیلومتر شدیم.

وی افزود: عملیات اجرایی آن از ابتدای اسفند امسال شروع شد.

ظهورپرواز گفت: با برنامه ریزی هایی که در این خصوص انجام شده، مجبوریم روزانه به مدت 12 ساعت این محور را مسدود که به این ترتیب در صورت مناسب بودن شرایط آب و هوایی ماهانه حدود پنج کیلومتر این بازسازی انجام خواهد شد.

مدیرکل راه آهن شمال افزود: تردد کلیه قطارهای محلی و ریل باس به مدت چهار ماه از پل سفید تا بهشهر انجام می شود.

وی گفت: با توجه به زمان سیر قطارهای تهران گرگان یک و دو که عموما در شب ها سیر می کنند لذا مشکلی برای این قطارها برای سیر تا گرگان وجود ندارد.

وی بیان داشت: عملیات اجرایی بازسازی خط آهن ‌گلوگاه بندرگز توسط شرکت نگهداری خطوط شمال در شمال را برعهده دارد انجام خواهد شد.

ظهورپرواز با اشاره به اینکه هم اکنون برای بازسازی اساسی خط آهن به ازای هر کیلومتر قریب به 500 میلیون تومان هزینه خواهد شد گفت: در سالیان گذشته محور راه آهن شمال به طول 316 کیلومتر از گرمسار تا گلوگاه با بهترین ریلهای موجود در دنیا بازسازی اساسی شد.

وی بیان داشت: با فراهم شدن کلیه مقدمات و تهیه ریلها و تراورس ها و دپو شدن آنها در منطقه اجرای عملیات بازسازی شروع شد.