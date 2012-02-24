رونمایی از اولین تلفن همراه برپایه پردازشگرهای "تگرا 2"

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت چینی ZTE در نمایشگاه کنگره جهانی موبایل که از 27 فوریه در شهر بارسلونا برگزار می شود از اولین تلفن همراه هوشمند برپایه ریزپردازشگر Nvidia Tegra 2 و مودم Icera 450 HSPA+ شرکت Nvidia رونمایی می کند.

این تلفن همراه هوشمند جدید که ZTE Mimosa X نام دارد حاصل همکاری شرکت Nvidia و ZTE است.

تراشه "تگرا 2" ترکیبی از یک "سی. پی. یو دو هسته ای" و یک "جی. پی. یو GeForce" است. این تلفن همراه هوشمند جدید که روی سیستم عامل آندروئید بستنی نانی 4.0 قرار دارد مجهز به یک نمایشگر 4.3 اینچی qHD (وضوح تصویر 960 در 540 پیکسل)، یک دوربین جلویی و یک دوربین پشتی 5 مگاپیکسلی است.

حافظه داخلی این دستگاه 4 گیگابایت است که با یک کارت "میکرو اس. دی" می تواند تا 32 گیگابایت افزایش یابد.

مودم Icera 450 HSPA+ امکان اتصال تا سرعت 21 مگابیت در ثانیه را برای انتقال و دریافت اطلاعات فراهم می کند. این تلفن همراه از سه ماهه دوم سال 2012 با قیمت کمتر از 200 دلار وارد بازار می شود.

براساس گزارش موبایل ژورنال، قرار است شرکت ZTE در کنگره جهانی موبایل 2012 در مجموع از 8 تلفن همراه هوشمند برپایه سیستم عاملهای آندروئید 4.0 و ویندوز فن 7.5 مانگو روی زیرساختهای شبکه های نسل چهارم LTE و نسل سوم رونمایی کند.