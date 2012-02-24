مردم نباید دلخوری از مسئولی را به کل نظام نسبت دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام غلامرضا کریمی در خطبه های نماز جمعه این هفته کرج که در مصلای این شهر برگزار شد، اظهار داشت: برخی از افراد ممکن از فرد و یا مسئولی دل خوشی نداشته باشند و دلخور باشد ولی نباید این را پای نظام و عدم حضور در انتخابات بگذارند.



وی ادامه داد: نظام، نظام الهی و اسلامی است و به پای آن خون ها ریخته شده و این نظام ثمره خون شهدا از ابتدا اسلام تا کنون بوده است.



بد اخلاقی در جامعه ما زیاد شده است



امام جمعه موقت کرج با تاکید بر اینکه فرد مسلمان باید در بعد تربیت، دانش، عمل کار کند، افزود: در عرصه معنویت و اخلاقی عقب هستیم و به خوبی پیش نرفته ایم و امروزه بد اخلاقی در جامعه ما زیاد شده است.



حجت الاسلام کریمی ادامه داد: وظیفه شرعی، دینی، اسلامی، ملی و مردمی همه ما حضور در تمام صحنه ها از جمله انتخابات است.



وی با بیان اینکه حضور مردم در صحنه از جمله انتخابات به معنی تایید اصل نظام است، گفت: عدم حضور بی تفاوتی نسبت به سرنوشت نظام و امت است و این به هیچ وجه پذیرفته نیست.



امام جمعه موقت کرج اظهار داشت: مردم در امر انتخابات باید فعال و با نشاط باشند و حضور در صحنه انتخابات از جمله تاکیدات مقام معظم رهبری نیز بوده است.



وی با تاکید بر رعایت اخلاق در انتخابات از سوی کاندیداهای مجلس افزود: مجلس ثمره خون شهیدان است و تلاش کاندیدها باید بر اساس تقوای الهی باشد و کاندیداها باید از هزینه بی جهت، تخریب دیگران، سیاه نمایی، وعده دادن غیر ممکن، وامدار شدن به دیگران، خودداری کنند.



جمهوری اسلامی نشات گرفته از اراده و خاص مردم است



وی با بیان اینکه دین و نظام جمهوری اسلامی به عنوان امانتی به ما سپرده شده است، اظهار داشت: باید این امانت را پاس بداریم و آن را حفظ کنیم و نباید به آن خیانت کرد.



گرفتاری جامعه از بی تقوایی است



وی با اشاره به اینکه مخاطب های امام یازدهم شیعیان هستند، اضافه کرد: مهم ترین سفارش این حضرت توصیه مردم به تقوا الهی بوده است و هر گرفتاری برای فرد، جامعه، خانواده پیش می آید از بی تقوایی است.



امام جمعه موقت کرج گفت: خطیب جمعه در هر دو خطبه باید سفارش به تقوا الهی کند که این امر نشان از اهمیت این موضوع است.



حجت الاسلام کریمی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبر مبنی بر اینکه ایران از لحاظ تربیت دینی و اخلاق اسلامی عقب است، اضافه کرد: باید تمام تلاش ها برای خدا و رضایت خدا باشد.



بیکاری یکی از معضلات ایران است



امام جمعه موقت کرج با بیان اینکه امروزه برخی از افراد ، تحصیلات دارند ولی بیکار هستند، ادامه داد: اسلام با تبلی، کسالت، بی حالی موافق نیست، مسلمان باید فعال و همیشه در صحنه حاضر باشد و همچنین تلاش و کوشش داشته باشند.



حجت الاسلام کریمی با اشاره به اینکه ولایت امام یازدهم، روز ملی حمایت از مصرف کننده در هفته آینده داریم، افزود: تنها امامی که به حج مشرف نشده است امام حسن عسگری است.