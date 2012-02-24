صبای قم دهمین بار در لیگ برتر فوتسال شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تنها دو هفته به پایان سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور باقی مانده است، در دیدار برگشت صبای قم و فولاد ماهان سپاهان اصفهان نتیجه دیدار رفت تکرار نشد و اصفهانی ها این بار سه امتیاز را از صبا گرفتند.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدارسیون فوتبال، تمام دیدارهای هفته یازدهم از دور برگشت این دوره از رقابت های لیگ برتر فوتسال کشور شامگاه پنجشنبه به انجام رسید و طی آن صبای قم بدون کسب امتیاز از بازی خارج از خانه به چهارمین باخت متوالی و دهمین شکست این فصل تن داد.



چهارمین باخت متوالی صبای قم در لیگ برتر



تیم های فوتسال صبای قم و فولاد ماهان سپاهان اصفهان در دیدار برگشت خود از لیگ سیزدهم فوتسال باشگاه های کشور در سالن پیروزی اصفهان برابر یکدیگر صف آرایی کردند و این دیدار در نهایت سه بر دو به سود اصفهانی ها خاتمه پیدا کرد.



فولاد ماهان سپاهان اصفهان در حال حاضر تیم سوم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور محسوب می شود در حالی که اصفهانی ها هم اکنون در فاصله هشت امتیازی تیم های صدرنشین شهید منصوری قرچک و گیتی پسند اصفهان در مکان سوم جدول رده بندی جای دارند.



ماهان در مکان سوم و صبا در جایگاه ششم لیگ برتر فوتسال



این در حالی است که تیم فوتسال صبای قم با 15 امتیاز کمتر نسبت به تیم فولاد ماهان سپاهان اصفهان هم اکنون تیم 36 امتیازی جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور محسوب می شود و جایگاه ششم جدول رده بندی را از آن خود کرده است.



شاگردان حسین گنجیان در تیم فوتسال صبای قم در این مسابقه در حالی برابر فولاد ماهان سپاهان اصفهان تن به شکست دادند که در دیدار رفت از نیم فصل نخست لیگ این فصل که در هفته یازدهم در سالن شهید حیدریان قم برگزار شد، بازی بسیار زیبایی برابر فولاد ماهان سپاهان اصفهان به نمایش گذاشتند و در حالی که ابتدا از حریف پیش افتادند در نهایت تن به تساوی دادند.



جدال منصوری و گیتی پسند برای قهرمانی در لیگ برتر



در حالی که قطعا قهرمان لیگ از بین منصوری قرچک و گیتی پسند مشخص خواهد شد، در حال حاضر صبای قم با کسب 11 پیروزی، سه تساوی و 10 باخت، با 75 گل زده، 74 گل خورده و تفاضل گل به اضافه یکم، با 36 امتیاز رتبه ششم جدول رده بندی لیگ برتر را بعد از تیم های شهید منصوری قرچک، صنایع گیتی پسند اصفهان، فولاد ماهان سپاهان اصفهان، حفاری اهواز و گسترش فولاد تبریز در اختیار خود گرفته است.



صبای قم در هفته آتی رقابت های لیگ برتر در قرچک میهمان تیم صدرنشین شهید منصوری این شهر خواهد بود.

