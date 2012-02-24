گام به گام تا بهارستان روی بشقابهای شام/ ریسمان پوسیده طایفه گرایی

به گزارش خبرنگار مهر، در این روزها که تب انتخابات چه در کوچه ها و خیابانهای شهر و چه در رسانه ها و مطبوعات و فضای مجازی داغ شده است خبرگزاری مهر اقدام به مرور برخی مطالب وب سایت های پربیننده استان لرستان کرده است.

تلاش می شود تا زمان برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت به روز شدن وب سایت ها و وبلاگ های خبری استان لرستان مطالب نویسندگان آنها به صورت اجمالی در قالب گزارشهای خبری بر روی خبرگزاری مهر منتشر شود.

در اولین گزارش از سری گزارشهای مربوط به انتخابات مجلس در وب سایت های خبری لرستان دو مطلب از نویسندگان لرستانی که بر روی خروجی نشریه اینترنتی مردم لر (لور) و همچنین ندای لرستان قرار گرفته است مرور می شود.

کسی که با دادن شام بر صندلی نمایندگی ملت لم داده است

بنابر این گزارش حشمت الله آزادبخت در مطلبی با عنوان "کسی که با دادن شام بر صندلی نمایندگی ملت لم داده است" در نشریه اینترنتی "لور" از برخی رفتارهای تبلیغاتی کاندیداها انتقاد کرده است.

در بخش هایی از این یادداشت مشروح آمده است: "حتما صدای بوی داغ شام های آنچنانی توی گوش دماغتان خورده است. ضیافت های باشکوهی که دهان سرد چند هزار نفر را به چربی یک شام، گرم می کند، تنها به این خاطر که صاحب شام، خاطر خویش را در خاطره یکی از نامزدها زنده نگه داشته و پای لاغر تفکر چند هزار انسان را به میخ بذل و بخشش کریمانه خود ببندد و در نهایت با تور دیگران ماهی بزرگ خود را شکار کند.

بعضی از این شامهای آنچنانی هم با کفگیر هزینه مستقیم خود نامزدهای گردن کلفت در بشقاب زخمی شکم ها ریخته می شوند. حالا من میکروفن سیاه انتقاد قلم را به سمت دهان پاسخ اینان گرفته و می پرسم: به چه بهانه و با چه هدفی دست به جیب گشاد بخشش برده اید؟

این مهمانی ها جدای از تطمیع که هسته ثابت و پایه اصلی این میدان است، هدفی جز بیمه کردن موقعیت خود و اطرافیان نمی تواند زیر سر داشته باشد."

همچنین در این مطلب جامع عنوان شده است: "آیا دادن باجِ شام، نوع پلیدِ بزرگی از تحمیل نیست که خوب است بدانیم در این شیوه هم پس از این که چربی غذا با پشت دستهای چند جوک پاک شد هر کسی سراغ خانه اندیشه اش را می گیرد و داستان نخود، نخود خوانده خواهد شد.

از طرفی رایی را که با زور چنگال شام به دست آمده است برای تو که فردا قرار است پا بر این بشقاب ها بگذاری و به کرسی بلند نمایندگی ات برسی، چقدر ارزشمند خواهد بود؟ تو پول داده ای و رای خریده ای؛ پس نمی توانی بدهکار خودکار آبی کسی باشی.

و آیا کسی که با دادن شام های زودگذر بر صندلی نمایندگی ملتی لم داده است چگونه می تواند از راه درست و منطقی، به فکر پروژه های عمرانی و پایدار باشد و بیکاری و فقر فرهنگی مردمش وجدان نداشته اش را زخم بزند؟"

ریسمان پوسیده "طایفه گرایی" را از گردن لرستان باز کنید

همچنین در مطلب دیگری که به قلم حمزه رامین با عنوان "ضرورت هوشیاری مردم در انتخابات آینده/ نه شام بخورید نه قسم!" روی سایت ندای لرستان منتشر شده است نیز بر ضرورت هوشیاری مردم در برخورد با تبلیغات انتخاباتی برخی کاندیداها تاکید شده است.

در بخش هایی از این مطلب آمده است: "این روزها هرچه به انتخابات مجلس شورای اسلامی نزدیک تر می شویم، تب رقابت های سیاسی - انتخاباتی میان کاندیداهای انتخابات پررنگ تر از گذشته شده است؛ چنانچه برخی کاندیداها با انواع و اقسام روش های مختلف، سعی در کسب آرای شهروندان حوزه انتخابیه خود دارند.

از جمله این روشها می توان به سفر به نقاط مختلف حوزه انتخابیه، دادن وعده و وعیدهای خوش آب و رنگ نظیر کمک برای اخذ وامهای کلان و طولانی مدت و کم بهره، استخدام جوانان بیکار و... اشاره کرد که با توجه به مسبوق به سابقه بودن انجام چنین کارهایی از سوی کاندیداها در دوره های مختلف و توجه به وضعیت فعلی شهروندانی که مخاطب این وعده ها بوده اند به خوبی می توان از میزان صحت و سقم آنها مطلع شد.

همانگونه که گفته شد هرکدام از کاندیداها متناسب با تفکر، بینش و استراتژی ای که دارند روش های تبلیغاتی خود را انتخاب کرده و عملیاتی می کنند.

از این رهگذر تعدادی از آنان از طریق بازدید از دفاتر نشریات استانی و گاها انجام گفتگو و مصاحبه در خصوص موضوعات متنوع و گروهی دیگر با سخنرانی و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با دانشگاهیان و قشر دانشجو فعالیت انتخاباتی خود را شروع کرده اند و گروهی دیگر نیز ترجیح داده اند که به دور از فضای رسانه ای و دانشگاهی و در کل به دور از هرگونه فضای علمی و منطقی با تکیه بر ابزارهای پوسیده و قرون وسطایی همچون طایفه گرایی، دیدار با سران طوایف و متنفذین محلی، دیدارهای خانه به خانه و حتی چهره به چهره، سوگند دادن شهروندان و عمدتا هم تباران طایفه ای خود، دادن ولیمه های آنچنانی، توزیع اقلام مصرفی نظیر روغن نباتی، برنج و ... در میان هواداران خود، شرکت در مراسمات ختم و عزاداری و ... شهروندان را برای حمایت از خود اقناع کرده تا بتوانند به مجلس راه یابند."

در پایان این مطلب ضمن دعوت مردم به هوشیاری در برابر برخی تبلیغات کاندیداها آمده است: "بیایید این بار در 12 اسفند ماه جاری برای همیشه ریسمان پوسیده و مهلک "طایفه گرایی" و "نخبه کشی" را از دور گردن نحیف لرستان بریده و به دور انداخته و با دیدی باز و ذهنی روشن کاندیدای اصلح را انتخاب کرده و با حمایت قاطعانه از او، آینده ای روشن و مترقی برای این استان رقم بزنیم."