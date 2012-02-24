باید از تساوی مقابل اردن درس بگیریم/ با حمایت تیمی نتیجه را تغییر دادیم

به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی پس از تساوی 2 بر 2 تیم ملی مقابل اردن در گفتگویی با مدیر رسانه‌ای تیم ملی تصریح کرد: در این مسابقه بد بازی نکردیم و حریف هم موقعیت‌های آنچنانی نداشت. گل اول اردنی‌ها با بدشانسی ما وارد دروازه رحمتی شد و روی گل دوم این تیم هم در جاگیری‌ها دقت لازم را نداشتیم؛ چرا که ما (بازیکنان) باهم حرف نزدیم و آنها با دروازه بان ما تک به تک شدند.

وی افزود: در هر صورت خدا را شکر که موفق شدیم نتیجه را تغییر دهیم. به نظرم این تغییر نتیجه حمایت تیمی ما را می‌رساند.

کریمی خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم در نیمه دوم بهتر کار کردیم، البته از موقعیت‌هایی هم که داشتیم خوب استفاده نکردیم که اگر اینگونه می‌شد، برنده این بازی بودیم.

کاپیتان تیم ملی درباره بازیکنان جوانان تیم ملی هم گفت: آنها ستاره‌های تیم‎های خود و جزو بهترین‌های لیگ هستند که به تیم ملی دعوت شده‌اند. البته باید به آنها زمان داده شود تا بتوانند در تیم ملی جا بیفتند.

وی در پایان درباره دیدارهای دور بعد مقدماتی جام جهانی تاکید کرد: همه می‌دانیم که بازی‌ها سخت‌تر می‌شود و ما باید از اشتباهاتی که در دیدار با اردن یا دیگر بازی‌های تدارکاتی رخ می‌دهد درس بگیریم، چون مقابل تیم‌های مرحله بعد به این سادگی نمی‌توانیم عقب افتادگی خود را جبران کنیم.

اعضای تیم ملی فوتبال ایران صبح روز جمعه در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی زیرنظر کادر فنی ریکاوری کردند. تیم ایران ساعت 20 جمعه به وقت ایران وارد تهران خواهد شد و تمرینات خود را از عصر شنبه در تهران پی خواهد گرفت.