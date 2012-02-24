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۵ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۱۹

میرزایی:

شیر گاو برای اولین سال زندگی کودکان مناسب نیست

یاسوج- خبرگزاری مهر: کارشناس مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: شیر گاو برای اولین سال زندگی کودکان اصلا مناسب نیست.

فریده میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اولین سال، شیر مادر یا شیر خشک مهمترین منبع شیر به شمار می‌آید.

وی عنوان کرد: از حدود ۷ماهگی به بعد کمی شیر گاو و یا غذاهایی که حاوی مقادیر کمی شیر گاو هستند را می‌توان به عنوان یک غذای کمکی استفاده کرد.

میرزایی در ادامه بیان کرد: برای این دوره سنی در کودکان بهتر است شیر را با غذاهای جامد مثل پوره سیب زمینی، برنج و یا میوه‌های تازه مخلوط کرد.

وی افزود: پوره سبزیجات به همراه شیر، یک غذای سالم وسرشاراز مواد مغذی برای کودکان است.

این کارشناس مواد غذایی اظهار داشت: راههای زیادی برای آغاز استفاده از شیر گاو وجود دارد.

وی بیان داشت: یکی از این راهها استفاده از شیر در غلات است که دارای فاکتورهای مفید و اساسی بسیاری برای کودکان است.

میرزایی در ادامه عنوان کرد: بیش از 20درصد کودکان مقادیر ناکافی از کلسیم را دریافت می‌کنند و هر چه سن کودکان افزایش می‌یابد نگرانی از کمبود کلسیم نیز افزایش می‌یابد.

وی تاکید کرد: علت این امر استفاده کردن کودکان از نوشیدنی‌هایی است که حاوی مقادیر ناکافی سدیم هستند.

فریده میرزایی افزود: سال‌های اولیه زندگی یک کودک زمان رشد و تکامل استخوان‌ها است و مصرف مواد غذایی حاوی کلسیم زیاد در این سن بسیار مفید است.

وی تصریح کرد: برای کودکان بالای یک سال شیر یک نوشیدنی  مفید است و قند موجود در شیر (لاکتوز) همچنین ویتامینDموجود در آن از عواملی هستند که موجب افزایش جذب کلسیم می‌شوند.

کد مطلب 1542239

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