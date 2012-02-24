نامزدها از امام و رهبری سوءاستفاده نکنند/ عذرخواهی اوباما صوری است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد خاتمی در نماز جمعه این هفته تهران حفظ تقوا در عرصه انتخابات را لازم و ضروری دانست و گفت: در انتخابات آینده باید از منکرات دوری کرد و بنده به 7 مورد از این منکرات که باید از سوی نامزدهای انتخاباتی لحاظ شود اشاره می کنم.

وی با بیان اینکه تخریب رقبا و جریان های حامی آنها یکی از منکرات انتخابات است، گفت: نباید با نوشته، گفتار، انتشار سی دی و یا هر وسیله دیگر رقبا را تخریب کرد. متاسفانه در برخی جاها شنیده می شود که این موضوع رعایت نمی شود. باید خطاب به نامزدهای انتخاباتی گفت که قیامت در راه است خود را جهنمی نکنید همچنین هواداران نامزدها نیز باید توجه داشته باشند که به خاطر دیگران خود را جهنمی نکنند.

وی گفت: نامزدهای انتخابات مجلس از فیلترهای متعددی گذشته اند به همین جهت تخریب آنها شرعا حرام است. از همین تریبون از مردم می خواهم که آنها عامل معروف و ناهی از منکر باشند و از کاندیداها بخواهند که یکدیگر را تخریب نکنند.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین با بیان اینکه نامزدهای انتخابات نباید دروغ بگویند، افزود: نامزدها نباید هر وعده ای بدهند. وعده هایی گفته می شود که اصلا آنها در اختیار نماینده مجلس نیست بلکه مسئولان اجرایی باید آنها را دنبال کنند. وعده های سرخرمن دروغ است و نباید با این وعده ها وارد عرصه انتخابات شد.

خاتمی تصرف در اموال عمومی را یکی از منکرات انتخاباتی دانست و افزود: شاید برخی از مردم راضی نباشند که عکس های نامزدها در در و دیوار آنها چسبانده شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: در انتخابات هدایای آنچنانی داده می شود که اینها به هیچ وجه منطقی و قابل قبول نیست. همچنین نباید در انتخابات اسراف آنچنانی کرد. برای مردم این سئوال پیش می آید که این نامزدها هزینه های آنچنانی را از کجا تامین کرده اند؟!

وی با بیان اینکه ملاک باید تقوای الهی قرار گیرد، افزود: ادعاهای ناسیونالیستی و تفرقه افکنانه به هیچ وجه قابل قبول نیست. کسانی که با ریشه های ملی گرایی می خواهند برای خود رای کسب کنند بدانند که مرتکب منکر می شوند. عدم تهمت یکی دیگر از بندهایی است که باید در منکرات انتخاباتی به آن توجه شود.

وی گفت: این موضوع فقط در آستانه انتخابات نباید مورد توجه قرار گیرد بلکه مومن باید همیشه مراقب باشد که تهمت سیاسی اقتصادی نزدند. چرا که این باعث می شود ایمان از دلش بیرون رود.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین از کاندیداهای انتخابات مجلس نهم خواست که در تبلیغات انتخاباتی پرهیز از منکرات را مورد توجه قرار دهند تا انتخابات در فضایی صمیمی شکل گیرد.

بنابراین گزارش حجت الاسلام خاتمی در خطبه دوم نماز جمعه این هفته تهران با اشاره به اهانت نظامیان آمریکا به قرآن کریم افزود: اینگونه عنوان شده است که توهین به کتاب مقدس اشتباهی و سهوی صورت گرفته است اما این در حالیست که توهین به قرآن کریم، تک تک مسلمانان را جریحه دار کرد و اوباما پس از این اتفاق عذرخواهی کرد اما باز ما با واکنش مسلمانان افغانی روبرو بودیم.

خاتمی واکنش مسلمانان افغانی را غیرتمندانه عنوان کرد و گفت: عذرخواهی اوباما صوری است و بنده در همین جا با صدای بلند به دنیا اعلام می کنم که دولت آمریکا ضد اسلام است. دولتمردان آمریکا با اسلام مشکل دارند.

وی با انتقاد از عملکرد سران کشورهای اسلامی افزود: سران کشورهای اسلامی که خود را خادم الحرمین می دانند با آمریکا دوست هستند و نیروهای خود را به بحرین فرستادند تا مردم مظلوم بحرین را بکشند و در جنایت های آنها شریک شده اند.

خطیب جمعه تهران افزود: باید از اقدام شایسته نظام اسلامی که منجر به بستن شیر نفت به برخی از کشورهای اروپایی شد تشکر کنم. این اقدام حقیقتا اقدام مقتدرانه ای بود. آنها می خواستند برای ما بحران ایجاد کنند اما بستن شیر نفت برای آنها بحران ایجاد می کند.

وی گفت: من قبلا هشدار داده بودم که اروپا با طناب پوسیده آمریکا به چاه نرود البته از مردم کشورها می خواهم که در مقابل سیاست سردمداران خود فریاد بزنند. آنها در رفاه و امنیت قرار دارند اما مردم این کشورها با مشکلاتی روبرو هستند.

خاتمی در ادامه سخنانش انتخابات مجلس نهم را انتخاباتی بسیار مهم و سرنوشت ساز دانست و با بیان اینکه دشمنان می خواهند مردم در این دوره از انتخابات شرکت نکنند، افزود: امیدوارم که این دوره از انتخابات با شکوه تر از 8 دوره سابق انتخابات مجلس برگزار شود و مردم همچنان در صحنه حضور خواهند یافت تا تو دهنی محکمی به دشمنان بزنند.

وی با بیان اینکه حضور مردم پای صندوق های رای واجب عقلی و شرعی است، اظهار داشت: واجب عقلی است به خاطر اینکه حضور مردم در پای صندوق های رای منجر به تقویت نظام اسلامی می شود. نظامی که بر اساس اسلام ناب محمدی است.

خطیب جمعه تهران همچنین تاکید کرد: مردم هیچ گاه از ولی فقیه خود جدا نمی شوند همانطور که در دوران حضرت علی (ع) دیدیم که مردم از ولی فقیه جدا نشده اند.

خطیب جمعه تهران با بیان اینکه مسئولیت امانتی است که باید آن را به امانتدار واقعی سپرد، افزود: مجلس حقیقتا در راس امور است و هیچ کس حق ندارد فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه مجلس را خدشه دار کند. چرا که مردم در راس امور است. البته مردم نیز باید توجه داشته باشند تا این امانت را به افراد شایسته بسپارند.

وی گفت: امیدواریم با انتخاب نمایندگانی اصلح مجلسی که در شان نظام جمهوری اسلامی است شکل بگیرد. مردم باید به این نکته توجه داشته باشند که نامزدهای اصلح را انتخاب کنند.

وی با اشاره به ویژگی های نامزدهای اصلح تصریح کرد: نامزد اصلح باید بینش سیاسی داشته باشد، شجاع و مقتدر باشد، پای ولایت بایستد. وابسته به اهرم های قدرت و ثروت نباشد و با افرادی که با ولایت زاویه دارند دوری کند.

خاتمی با بیان اینکه تمامی نامزدهای مجلس سرسفره نظام جمهوری اسلامی نشسته اند، گفت: این نظام موقعیتی را برای کاندیداها فراهم کرده است تا وارد عرصه انتخابات شوند اما باید در تبلیغات به نکاتی توجه کنند.

خطیب جمعه تهران یکی از این نکاتی که باید از سوی نامزدهای انتخابات مورد توجه قرار گیرد را تبلیغ درست دانست و گفت: بعضی مواقع در تبلیغات عناوینی به کار برده می شود که این عناوین اصلا صحیح نیست. بعضی از نامزدها خود را پروفسور و عالم معرفی می کنند ضمن آنکه برخی دیگر می خواهند با تخریب نظام به هر طریق وارد مجلس شوند از این رو مردم باید مراقب این افراد باشند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه نامزدها نباید استفاده ابزاری از امام خمینی و رهبری کنند، افزود: امام (ره) و مقام معظم رهبری سرمایه تمام مردم و جناح ها هستند. جناح ها و گروه ها باید توانمندی خود را به مردم ارائه دهند نه اینکه از امام و رهبری سوء استفاده کنند.

وی گفت: مطالبی مطرح می شود مبنی بر اینکه مقام معظم رهبری چنین فرمورده اند در حالیکه اصلا ایشان چنین موضوعی را اشاره نکرده بودند. این موارد مصداق بارز بداخلاقی است نباید از ولایت فقیه استفاده ابزاری شود.

خطیب نماز جمعه تهران گفت: برخی از کاندیداها می گویند باید مدرس را به مجلس بفرستیم. مدرس مجتهد و عالمی وارسته بود. وی در زمان طاغوت فریاد زد نباید چنین مطالبی را بیان کرد.

خاتمی تاکید کرد: پس از پایان انتخابات باید رفاقت حاکم شود و هر گاه دیدید نامزدی پس از پایان انتخابات پیام تبریک صادر کرد نشان می دهد که به اخلاق انتخاباتی پایبند است و اگر برخی دیگر شلوغ کردند این بداخلاقی آنها را به اثبات می رساند.

وی گفت: پیروز واقعی در انتخابات مردم هستند و حتی اگر نامزدهایی در انتخابات رای نیاوردند بدانند که فقط برای رضایت خدا وارد صحنه شدند و انشاءالله مردم بار دیگر در 12 اسفند حماسه عظیمی را خلق می کنند.

وی افزود: نظرسنجی های واقع بینانه از سراسر کشور نشان می دهد که حضور مردم در انتخابات مجلس حضوری بسیار با شکوه خواهد بود و این بهار تمام می شود اما رو سیاهی برای افرادی می ماند که تحریم کردند و نخواستند با ملت همراه شوند.

خاتمی در پایان سخنانش با اشاره به رد صلاحیت برخی از داوطلبان انتخابات مجلس افزود: حرف من همان حرف رهبریست نباید افرادی که رد صلاحیت شده اند را در تمامی صحنه ها رد کنیم. شاید آنها در عرصه های دیگر بتوانند فعالیت کنند این رد صلاحیت ها برای آنان امتحانی است الهی. باید در این عرصه به قانون تمکین کنند.