به گزارش خبرنگار مهر، شهاب اسفندیاری پیش از ظهر جمعه به مناسبت برپایی همایش بزرگداشت سید شهیدان اهل قلم(سید مرتضی آوینی) که در مجتمع فرشچیان اصفهان و با حضور برخی از مسئولان استانی برگزار شد، اظهار داشت: فروکاستن شخصیت آوینی و تلاش برای منجمد کردن این شخصیت و تثبیت آن در شکل و شمایل‌مطلوب‌نظر فرد یا گروه خاصی، صرف نظر از دوری یا نزدیکی آنها به شهید آوینی، در حقیقت نوعی رفتن به استقبال مرگ اندیشه‌های آوینی است.

وی که دانش‌آموخته دکتری در رشته نظریه انتقادی از دانشگاه ناتینگهام انگلستان است با بیان اینکه تنها راه پرهیز از منجمد و مصادره شدن تصویر شهید آوینی توسط طیف‌ها و گروه‌های مختلف، نقد جدی و مستمر اندیشه و آثار اوست، تصریح کرد: مخالفان سابق و برخی نزدیکان شهید آوینی به دلیل اشتراک و توافق نانوشته‌شان در فرایند انجماد و موزه‌ای کردن شخصیت وی، به یک اندازه نقش بازی کردند.

موسس جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان ادامه داد: در منجمد کردن افکار شهید آوینی، نقش موسسه‌ایی که بستگان و نزدیکان شهید آوینی در اداره آن نقش موثری داشته و دارند کمتر از دیگر نهاد‌های رسمی نبوده است.

وی که عضویت شورای مرکزی جامعه اسلامی دانشجویان را نیز در گذشته بر عهده داشته است، اظهار داشت: در صورتی‌که بخواهیم اندیشه‌های شهید آوینی زنده و زایا باقی بماند، باید به استقبال نقد همه‌جانبه آثار او برویم.

اسفندیاری بیان داشت: دوستان سید مرتضی آوینی بدانند در صورتیکه بر اساس اندیشه‌ای خود، خواستار ایجاد تصویری زیباتر از شهید آوینی در قفسه‌های موزه‌ای باشند، تنها سد راه ثمربخشی و تداوم اندیشه‌های شهید آوینی شده‌اند.

وی گفت: شهید سید مرتضی آوینی را باید از زندان غرب‌زدگان نجات داد.