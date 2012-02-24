پرستاران مسلمان مالایی، حق حجاب در محل کار را به دست آوردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، دینالا چابولیکا از انجمن مسلمنان مالاوی اظهار داشت: پوشیدن حجاب حق مسلمانان است، ما مسئولیت داریم که از حق زنان دفاع کنیم.

شورای پرستاران و ماماهای مالاوی به عنوان هیئت قانونگذار در این رابطه در ماه جاری میلادی تصمیم گرفت که با حجاب مسلمانان در حین کار موافقت کند.

چابولیکا اظهار داشت: ارتباط برقرار کردن، تعامل، رایزنی با شورای پرستاران و ماماهای مالاوی برای ما حدود یک سال به طول انجامید، ما تاکنون با آنها جلسات متعددی در پایتخت مالاوی برگزار کرده ایم.

این اقدام جدید می تواند زنان مسلمان این کشور را برای خدمت در عرصه پرستاری در این کشور آفریقای جنوبی ترغیب و دلگرم کند.

مارتا موندیوا از شورای پرستاران و ماماهای مالاوی گفت: در میان پرستاران پیروان ادیان دیگر چون کاتولیکها حضور دارند که از همین لباسهای متحدالشکل استفاده می کنند، اما اگر موافقت با حجاب موجب می شود که تعداد مسلمانان بیشتری به این حرفه روی آورند، باید از این امر حمایت کرد.

حرفه پرستاری در مالاوی با کمبود نیرو رو به رو است، درحال حاضر برای هر 100 هزار نفر در این کشور تنها 17 پرستار وجوددارد.

این اقدام پس از آن صورت گرفته که مقامات اداره مهاجرت به مسلمانان این کشور اجازه دادند که برای پاسپورتهای خود عکسهای با حجاب ارائه دهند.

در کشور مالاوی ، واقع در جنوب آفریقا، اسلام پس از مسیحیت دومین دین بزرگ محسوب می شود. آمار رسمی تعداد مسلمانان را 12 درصد از جمعیت 12 میلیونی این کشور اعلام کرده است، این درحالی است که انجمن مسلمانان مالاوی به عنوان یک سازمان پوششی در این کشور این نرخ را تا 36 درصد اعلام می کند.