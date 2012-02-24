تایید تحقق 90 درصدی یارانه های بلیت اتوبوس و مترو از سوی شهرداری

به گزارش خبرنگارمهر، صبح روز چهارشنبه 3 اسفندماه معاون امور عمرانی وزیر کشور از پرداخت قسط دوم و تحقق 90 درصدی یارانه بلیت اتوبوس و متر خبرداد.

اما به فاصله چند ساعت در حاشیه یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک سید جعفر تشکری هاشمی این موضوع را تکذیب و خواستار اطلاعات شفاف در فضای سالم شد .

اما به فاصله یک روز این خبردوباره از سوی وی تایید و خواستار پرداخت 10 درصد باقی مانده پیش از اتمام سال 90 شد.



معاون حمل و نقل و ترافیک با بیان این که در آخرین ساعات روز چهارشنبه بخش دیگری از یارانه ها بلیت مترو و اتوبوسرانی پرداخت شد گفت: ضمن تشکر از مسئولین امیدواریم باقی مانده اعتبارات عمرانی مترو و یارانه های بلیت تا پایان سال پرداخت شود تا بتوانیم خدمات رسانی مناسبی به شهروندان داشته باشیم و در روند خدمات رسانی مترو اتوبوسرانی مشکلی ایجاد نشود.

وی افزود: اگر چه بخش دیگری از یارانه های بلیت دیر هنگام و در آخرین ماه سال واریز شد اما جای تشکر از کسانی دارد که در این راستا تلاش کردند و امید است که با مشارکت و همکاری مسئولین باقی مانده اعتبارات عمرانی مترو، امکان استفاده مترو از اعتبارات فاینانس، اعتبارات صندوق توسعه ملی و اوراق مشارکت نیز فراهم شود.

معاون شهردار تهران گفت: از 243 میلیارد تومان بودجه عمرانی مترو در سال جاری تاکنون 151 میلیارد تومان پرداخت شده و با آخرین پرداخت در بخش یارانه ها نیز در مجموعه مترو حدود 80 میلیارد تومان یعنی نزدیک 90 درصد اعتبارات محقق شده است.

وی با بیان اینکه امسال یارانه بلیت اتوبوسرانی برای کل کشور 300 میلیارد تومان پیش بینی شده بود که براساس میزان جابه جایی ها سهم تهران 100 میلیارد تومان ارزیابی می شد گفت: در بخش اتوبوسرانی نیز حدود50 میلیارد تومان یارانه بلیت پرداخت شده که حدود 50 درصد میزان برآورد یارانه ها در این بخش بوده است و امید است که دولت حمایت های بیشتری از حمل و نقل عمومی داشته باشد و اعتبارات مصوب و قانونی این بخش را به طور کامل بپردازد.