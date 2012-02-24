تیم ملی تنیس روی میز ایران از صعود به دسته برتر آسیا باز ماند

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دومین روز مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا که در ماکائو جریان دارد، امروز جمعه تیم ملی مردان ایران که با شکست سوریه و ویتنام به مرحله دوم این رقابت‌ها صعود کرده بود، در این مرحله و در مصاف با سریلانکا به برتری 3 بر یک دست یافت. در دیگر دیدار این مرحله نیز اندونزی موفق به شکست تایلند شد.

بدین ترتیب تیم ملی کشورمان همراه با تیم‌های اندونزی، هند و سنگاپور به مرحله یک چهارم نهایی دسته یک مسابقات تنیس روی میز قهرمانی آسیا صعود کرد تا در صورت کسب پیروزی در این مرحله به دسته برتر مسابقات صعود کند.

این در حالیست که تیم ملی تنیس روی میز کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی آسیا مقابل هند با نتیجه 3 بر 2 شکست خورد و از صعود به دسته برتر بازماند. در دیگر دیدار این مرحله نیز سنگاپور برابر اندونزی به برتری دست یافت.

بدین ترتیب تیم‌های هند و سنگاپور به عنوان 2 تیم برتر دسته یک مسابقات قهرمانی آسیا راهی دسته برتر شدند تا رقابت‌های خود را با 6 تیم دیگر حاضر در این دسته دنبال کنند.

تیم ملی کشورمان هم که از صعود به جمع هشت تیم برتر آسیا بازمانده است فردا دیدارهای خود را برای کسب مقام نهم دنبال خواهد کرد. ایران در این مرحله به مصاف اندونزی می‌رود.