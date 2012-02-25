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۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

راه‌اندازی یکهزار مدرسه ورزش در سال تحصیلی آینده

راه‌اندازی یکهزار مدرسه ورزش در سال تحصیلی آینده

معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش با بیان اینکه در سال تحصیلی جاری، 500 مدرسه ورزش فعالیت می کنند، گفت: یکهزار مدرسه وزرش دیگر در سال تحصیلی 92-91 راه اندازی خواهیم کرد.

کیومرث هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال 90-89 تعداد مدارس تخصصی ورزش تنها 60 مورد بود، افزود: اما در سال تحصیلی جاری تعداد این مدارس را تا 500 مورد در کل کشور برای دختران و پسران به تناسب نیاز افزایش دادیم.

وی اظهار داشت: تعداد مدارس ورزش در هر استان یکسان نیست و به آنها سهمیه های متفاوتی برای ایجاد مدارس ورزش اختصاص داده ایم که البته امکان توسعه بیش از آن سهمیه نیز وجود دارد.

معاون تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با اعلام اینکه عملکرد مدارس تخصصی ورزش درطول مدت فعالیتشان مثبت ارزیابی می شود، ادامه داد: بنا داریم در سال تحصیلی آینده براساس ظرفیت و توانایی هر استان یک هزار مورد افزایش دهیم و کیفیت مدارس تخصصی موجود را نیز بالا ببریم.

مدارس تخصصی ورزش تنها به دوره راهنمایی و متوسطه تعلق دارد و دانش آموزان علاوه بر گذراندن دروس عمومی، درسهای تخصصی یک رشته ورزشی را می آموزند.

کد مطلب 1542249

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