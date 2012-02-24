اظهارنظر چند بازیکن تیم ملی فوتبال ایران/ بدشانسی عامل اصلی تساوی بود

به گزارش خبرگزاری مهر، چند بازیکن تیم ملی فوتبال ایران پس از دیدار با اردن که پنجشنبه شب در دبی با نتیجه مساوی 2 بر 2 به پایان رسید، نظرات خود را در گفتگو با سایت فدراسیون فوتبال بیان کردند.

قاضی: نیمه دوم بهتر بودیم

محمد قاضی زننده گل دوم تیم ایران در این باره گفت: بازی خوبی بود و ما نشان دادیم که یک تیم هستیم. همه بچه‌ها زحمت کشیدند و گلی هم که من زدم حاصل زحمات آنها بود. اردن هم تیم خوبی بود و بازی محکمی ارائه کرد. ما هم باید بیشتر تلاش می‌کردیم. البته پس از دقایقی از بازی شرایط ما بهتر شد که روی بدشانسی گل اول را خوردیم. اما در نیمه دوم بهتر بازی کردیم و نتیجه را تغییر دادیم.

حقیقی: کریمی و رحمتی با من صحبت کردند

رضا حقیقی، بازیکن 23 ساله تیم فجرسپاسی شیراز که برای نخستین بار به تیم ملی دعوت شده بود و در نخستین بازی ملی‌اش 90 دقیقه در میدان بود، گفت: قبل از بازی استرس زیادی داشتم اما بزرگ‌ترهای تیم مثل کریمی، عقیلی و رحمتی و همچنین مربیان با من صحبت کردند و گفتند "هرچه تلاش کردی باید اینجا نتیجه بدهد. اگر اشتباه کردی اشکالی ندارد، ما هم روزی مثل تو بودیم ".

وی در ادامه افزود: در طول بازی هم آنها با من حرف می‌زدند و همین روحیه دادن‌ها باعث شد تا کم کم شرایط بازی را پیدا کردم. وظیفه من در این بازی جلوگیری از شوتزنی یاران حریف و بازیسازی بود و باید توپ‌های جلو دفاع را جمع می‌کردم که درحد توان تلاش کردم و به نظرم کادر فنی هم از من راضی بود که در بازی اولم توانستم وظایفم را به خوبی انجام دهم.

کریمی: استرس زیادی داشتم

یعقوب کریمی، جوان ترین عضو تیم ملی با 20 سال سن و عضو باشگاه نفت تهران ضمن تشکر از کی‌روش به خاطر اعتمادی که به او کرده است، گفت: بازی سختی بود و زمانی که من وارد بازی شدم تیم تحت فشار بود تا بتواند بازی را مساوی کند. من هم اولین بازی ملی‌ام بود و استرس زیادی داشتم که به نظرم طبیعی است، اما امیدوارم در آینده بازی‌های بهتری برای تیم ملی انجام دهم.

انصاری‌فرد: در پست غیر تخصصی‌ام بازی کردم

کریم انصاری‌فرد، مهاجم جوان تیم ملی و عضو باشگاه سایپای البرز درباره مسابقه با اردن گفت: ما بر بازی تسلط داشتیم و خوب حمله می‌کردیم اما مثل بازی برگشت با بحرین روی یک ضربه کاشته و با بدشانسی گل خوردیم. آنها توپ زیادی روی دروازه ما نیاوردند اما دو بار دروازه ما را باز کردند. بعد از خوردن دو گل استرس داشتیم که به لطف خدا توانستیم به بازی برگردیم و مساوی کنیم. من هم با اینکه در پست غیرتخصصی‌ام بازی می‌کردم اما فکر می‌کنم وظایفم را به خوبی انجام دادم و کادر فنی هم از کار من راضی بود.