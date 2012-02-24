تصاویر جانوری که در عمق 2 هزار متری زیر زمین زندگی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، این حیوان خاکی یک بی مهره نخستین شش پا بدون باله و چشم است که در تاریکی مطلق در عمق دو هزار متری غار "کروبرا- ورونیا" در میان کوههای قفقاز در گرجستان زندگی می کند.

دو جانورشناس دانشگاه "ناوارا" در اسپانیا که این جانور را شناسایی کردند معتقدند که این حیوان یک گونه جدید است و آن را Plutomurus ortobalaganensis نامیدند.

براساس گزارش نیوساینتیست، طول بدن این موجود زنده تنها چند میلیمتر است که به دلیل نداشتن رنگدانه ها تقریباً شفاف به نظر می رسد.

کشف این ارگانیسم در تابستان سال 2010 و زمانی انجام شد که گروهی از دانشمندان اسپانیایی، روسی و پرتغالی سفر اکتشاقی خود را به این غار که در نزدیکی دریای سیاه و در میان کوههای غربی قفقاز قرار دارد انجام دادند و در این سفر تا عمق 2 هزار و 191 متری زیر سطح زمین پیشروی کردند.

این جانور شش پا و بی مهره، بدون چشم و بدون بال است و در تاریکی مطلق زندگی می کند

به دلیل نداشتن رنگدانه بدن چند میلیمتری این جانور تقریبا شفاف به نظر می رسد

این گونه جدید در عمق 2 هزار متری غاری در میان کوههای غربی قفقاز کشف شد

جزئیات بزرگنمایی شده Plutomurus ortobalaganensis