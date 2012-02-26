تلاش برای حل معمای "گلوله های آتشین ماه فوریه"

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی عجیب از سنگهای آتشین طی ماه فوریه که روزهای آخر آن را پشت سر می گذاریم، آسمان زمین را درخشان می کنند و ناسا از همه خواسته است تا توجه ویژه ای به این رویداد داشته باشند.

"گلوله های آتشین فوریه" نامی است که بر روی این پدیده گذاشته شده است، پدیده ای که در آن شهابهایی درخشانتر از سیاره ونوس در آسمان زمین دیده خواهند شد، البته عجیب بودن این رویداد به خاطر تعداد شهابها نیست بلکه به خاطر ظاهر بسیار درخشان و مسیر عجیب و عمقی است که در آسمان طی می کنند.

به گفته "پیتر براون" متخصص شهابهای آسمانی در دانشگاه اونتاریوی غربی، این شهابها نسبتا آرام حرکت کرده و با سرعتی کمتر از 15 کیلومتر بر ثانیه با سطح بالایی اتمسفر زمین برخورد خواهند کرد، پس از آن به شدت کاهش سرعت داده و تا ارتفاع 50 کیلومتری از سطح زمین پایین می آیند.

شبکه شهابهای آسمانی در جورجیای آمریکا که به 6 دوربین مجهز است تا کنون ده ها نمونه از این شهابهای کم سرعت را رصد کرده است که ابعادی متفاوت داشته اند. محققان مدارهای این شهابها را بررسی کرده و نقطه آغاز آنها را تعیین کرده اند. به گفته آنها تمامی این شهابها از کمربند سیارکی به سمت زمین می آیند، اما نقطه حرکت آنها یکسان نیست و منبع این شهابهای عجیب نقطه ای یکسان در کمربند سیارکی نیست که همین موضوع در ذهن محققان سوال برانگیز شده است.

گلوله های آتشین فوریه چندین دهه است که ذهن اخترشناسان را به خود مشغول کرده است. این پدیده اولین بار در فوریه 1960 مشاهده شد و محققان متوجه افزایش عجیب تعداد شهابهای درخشان و نافذی شدند که به سمت زمین روانه بودند. از آن زمان تا کنون مطالعات زیادی برای کشف منشا این شهابها آغاز شد.

بر اساس گزارش MSNBC، اکنون ناسا با استفاده از شبکه شهابهای آسمانی خود قصد دارد به روند حل این معما خاتمه داده و با افزودن به تعداد دوربینهای موجود در این شبکه به میزان پوشش این شبکه از آسمان بیافزاید. این شبکه می تواند به صورت آنی مدار شهابها را محاسبه کند.